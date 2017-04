Katholische Kirche beklagt «eklatanten Wortbruch»

Es ist ein mühseliger Streit, der zwischen der Römisch-katholischen Körperschaft und der Immobilienfirma W. Schmid & Co AG seit einiger Zeit tobt. Die Körperschaft will im Kulturpark an der Pfingstweidstrasse unter anderem ihren Thinktank, die Paulus-Akademie, einrichten. Der Kaufvertrag datiert von 2011.

Doch im April 2015 verhängte Martin Seiz, der hinter der Immobilienfirma steht, einen Baustopp. Dem umtriebigen Kulturparkchef missfiel offenbar der religiöse Touch des Projekts. Die Körperschaft klagte vor Handelsgericht, welches eine Mediation vorschlug. Diese konnte im letzten November erfolgreich abgeschlossen werden, man einigte sich schriftlich, die Grundstückübertragung Ende Februar 2017 zu vollziehen.

Neue Forderungen

Doch dazu kam es nicht, weil der Verkäufer neue Forderungen stellte und bei der Nutzung und Gestaltung des Foyers der Paulus-Akademie mitreden wollte. Das sei ein «eklatanter Wortbruch», schreibt der katholische Synodalrat in einer Mitteilung von heute Donnerstag. Deshalb nimmt sie den alten Rechtsstreit vor dem Handelsgericht wieder auf.

Der Synodalrat bedauert die neueste Entwicklung ausserordentlich, schreibt er, und zeigt sich weiterhin «an einer aussergerichtlichen Einigung interessiert». Der Einzug der Paulus-Akademie war ursprünglich im Herbst 2015 vorgesehen gewesen.

Odyssee der Projekte

Die Paulus-Akademie ist seit über zwanzig Jahren auf Platzsuche. Das katholische Bildungszentrum war einst in Witikon beheimatet, dann wollte es nach Winterthur und hatte zwei Orte gefunden. Weil sich diese Pläne zerschlugen, fasste man Räumlichkeiten im Limmathaus beim Zürcher Limmatplatz ins Auge. Doch auch hier passte es nicht, weshalb der Kulturpark in Zürich-West ins Visier genommen wurde. Dieser ist nun fertig gebaut.

Das Forum der katholischen Kirche für Religion, Ethik, Gesellschaft und Politik ist interimistisch an der Bederstrasse beim Bahnhof Enge einquartiert.

