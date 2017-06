Kreis 4: Kamera kontrolliert Autozufahrt

Jahrelang hat die Stadt Zürich in vielen Quartieren mit Barrieren dafür gesorgt, dass die Anwohner nachts nicht von Verkehrslärm gestört wurden. 2015 entschied die Stadt, die über 70 Barrieren bei Zufahrten in Fahrverbots- und Fussgängerzonen abzuschaffen. Rund die Hälfte der Barrieren wurde täglich von privaten Sicherheitsleuten bedient. Besonders kostenintensiv waren die fünf Barrieren, die nachts von Securitas-Mitarbeitern bedient wurden: zwei im Langstrassenquartier, zwei an Zähringerstrasse und -platz im Niederdorf sowie eine bei den Unteren Zäunen beim Obergericht.

Durch das Bedienen und den Unterhalt waren der Stadt Zürich Kosten in Höhe von über einer Million Franken angefallen. Für die Stadt unverhältnismässig, deshalb führte die Polizei anstelle der Barrieren vermehrt Kontrollen durch. Weil diese jedoch personalintensiv sind und die betroffenen Bewohner reklamierten, suchen die Stadtpolizei und die Dienstabteilung Verkehr nun nach alternativen Lösungen. Sie starten deshalb einen Versuch mit automatischer Zufahrtskontrolle. Es umfasst das Gebiet westlich der Langstrasse an der Lang-, Schönegg-, Feld- und Hohlstrasse. Der Versuch dauert bis Ende Herbst.

Autonummer wird abgeglichen

Eine Kamera erfasst die Nummernschilder der Fahrzeuge. Danach gleicht sie die Nummern mit der Datenbank der Zufahrtsbewilligungen ab. So erkennt sie Autos, die unberechtigt ins Nachtfahrverbotsgebiet fahren, und die Halter werden von der Stadtpolizei gebüsst. Die Kamera kann nur Autonummern erkennen und keine Personen fotografieren. Sie speichert die Nummern auch nicht, sondern gleicht sie nur ab.

In der Versuchsphase wird mit einer Kamera gearbeitet, die an zwei wechselnden Standorten bei den Zufahrten ins Nachtfahrverbotsgebiet westlich der Langstrasse eingesetzt wird. Die Anlage ist durch einen Hinweis als Kontrollsystem erkennbar. Der Test ist vom Datenschutzbeauftragten überprüft worden.

Quartier wollte Barriere

Um die Wirksamkeit zu prüfen, wird der Versuch, der rund 80'000 Franken kostet, durch ein Monitoring begleitet. Sollte sich das Konzept bewähren, überlegt sich die Stadt einen späteren Ausbau.

Laut Hannes Lindenmayer von der Quartiergruppe Frühlingserwachen, ist man froh, dass jetzt etwas geschieht. Man hätte sich aber weiterhin die Barriere gewünscht, die rund 30 Jahre in Betrieb war. Als Sparvorschlag habe man vergeblich einen Barrierenbetrieb von Donnerstag bis Samstag vorgeschlagen. Man warte nun die Versuchsresultate ab. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)