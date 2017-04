Lenin – Pilzsammler und Zürcher Joghurtpionier

Infobox

Bruno Kammerer (81) wurde als jüngerer Sohn von Lenins Weggefährte Jean Kammerer im Zürcher Arbeiterquartier Aussersihl früh politisiert. 1966 trat der Grafiker in die SP ein. Anfang der 60er-Jahre arbeitete er als Fotoreporter in Spanien und war Kurier für die verbotene Spanische Arbeiterpartei PSOE. 1970 wurde er in den Zürcher Gemeinderat gewählt, wo er – mit einem Unterbruch von 4 Jahren – gesamthaft 24 Jahre politisierte und unter anderem den historischen Verkehrskompromiss zustande brachte. Heute wohnt Kammerer wieder in Aussersihl. (ema) (Bild: Raisa Durandi)