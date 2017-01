Mit dem Helikopter zu Google

Mit viel Politprominenz wurde heute Nachmittag die Eröffnung des neuen Google-Standorts im historischen Sihlpostgebäude gefeiert. Unter anderen waren Regierungsrätin Carmen Walker Späh, Stadtrat Filippo Leutenegger und Ständerat Ruedi Noser anwesend.

Auch für Bundesrat Johann Schneider-Ammann war der Anlass bedeutend genug, um mit dem Helikopter vom WEF in Davos nach Zürich zu fliegen. «Es ist wichtig zu demonstrieren, dass wir Firmen, welche im Bereich Technologie führend sind, gerne bei uns haben», betont der Wirtschaftsminister nach der Veranstaltung gegenüber dem «Tages-Anzeiger».

Auch habe er die Chance nicht verpassen wollen, den ebenfalls anwesenden Google-Chef Eric Schmidt zu treffen. «Man hört immer wieder, dass Schmidt gegenüber Staaten Forderungen stellt – das hat er nicht getan», so Schneider-Ammann weiter. Er habe insbesondere die intakte Schweizer Infrastruktur erwähnt, die Google dazu bewogen habe, in Zürich zu expandieren. «Das nehme ich ihm ab.» Insgesamt habe er einen positiven Eindruck der Führungsriege bekommen: «Das sind super Typen, die ernsthaft arbeiten.»

Welche Erwartungen hat der Bundesrat an die zukünftige Entwicklung Googles in der Schweiz? «Es wäre falsch, als Bundesrat Erwartungen zu äussern», so Schneider-Ammann. Er habe in seiner Rede zu den bereits geschaffenen Arbeitsplätzen gratuliert und gerne zur Kenntnis genommen, dass weitere Ausbauschritte in Planung sind. «Bei allem, was wir tun, geht es letztlich darum, dass wir Jobs hier bei uns haben. Das ist das Entscheidende.» (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)