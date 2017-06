Neue Funktion für Zürcher Strichplatzautomaten

Der Entscheid ist definitiv: Die Gebühr für die Strassenprostitution in Zürich wird abgeschafft. Das Stadtparlament hatte im April einer Änderung der Prostitutionsgewerbeverordnung und damit einer leichten Lockerung der Regeln fürs Sexgewerbe zugestimmt. Nebst der Abschaffung des Strassenstrich-Fünflibers sind künftig auch Kleinstsalons nicht mehr bewilligungspflichtig.

Seit 2013 mussten Prostituierte für fünf Franken ein Tagesticket lösen, das sie zur Sexarbeit auf öffentlichem Grund berechtigte. Beziehen konnten sie es an zwei Ticketautomaten; an der Gräbligasse im Niederdorf und beim Strichplatz in Altstetten. Bei der Inbetriebnahme 2013 sorgten die Billettautomaten, die aussahen wie eine Parkuhr und mit einem roten Schirmlogo gekennzeichnet waren, landesweit für Aufsehen.

Jetzt werden die Strichautomaten abmontiert. Das werde im Verlauf dieses Monats passieren, sagt Robert Soos, der Sprecher von Sicherheitsvorsteher Richard Wolff (AL). Der genaue Zeitpunkt stehe noch nicht fest, da eine zeitliche Dringlichkeit in diesem Fall nicht gegeben sei. Und obwohl sie in der Schweiz ein Unikum waren, werden die beiden Strichautomaten künftig nicht im Polizeimuseum ausgestellt. «Das ist nicht geplant», sagt Robert Soos. Das seit 1996 bestehende Museum der Stadtpolizei im Urania-Parkhaus zeigt eine Vielzahl von Ausrüstungsgegenständen wie Uniformen, Waffen oder Funkgeräte, welche die Polizeiarbeit in Zürich im Verlauf der Zeit dokumentieren.

Die Ticketautomaten für Strassenprostituierte seien keine Museumsstücke, sondern Geräte, die noch verwendet werden könnten, erklärt Soos. Sie sollen künftig als «normale» Parkuhren dienen. Sie werden von der Dienstabteilung für Verkehr übernommen – und kommen zuerst einmal ins Ersatzteillager. Dort werden sie umprogrammiert und können dann bei Bedarf als neue Ticketautomaten im Strassenverkehr eingesetzt werden, wenn etwa eine Parkuhr umgefahren wird oder anderweitig defekt ist.

50'000 Franken pro Jahr

Die beiden Billettautomaten hatten in den letzten Jahren einiges Geld in die Stadtkasse gespült. 2013 nahm die Stadt damit 78'000 Franken ein, im Jahr darauf 57'000 Franken und 2015 noch 50'000 Franken. Nach Ansicht der Mehrheit im Stadtparlament hat sich die Strichgebühr allerdings nicht bewährt. Die AL sprach von einem «reinen Kontrollinstrument», das Prostituierte kriminalisiere und in die Illegalität abdränge. SVP, FDP und GLP hielten die Gebühr dagegen für angebracht – es gehe um die Gleichbehandlung von Gewerbetreibenden. (Tages-Anzeiger)