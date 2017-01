Neuer Mieter in Zürichs Ex-Langstars-Hostel

Es brennt blaues Licht in der verwaisten Bar des ehemaligen Langstars-Hostels. In der leer stehenden Liegenschaft mitten im Rotlichtquartier, unweit der Ecke Militär-/Langstrasse, tut sich etwas. Einkehren können die Tausenden Feiernden, die hier jedes Wochenende vorbeiströmen, aber nicht. Die Bar ist geschlossen, das Hostel ist zu.

Seit Ende September, also seit fast vier Monaten, steht das Haus an der Langstrasse 120 leer. Die Hostel-Anschrift ist weg, die Rucksacktouristen, die hier unterkamen und in der Bar Bier tranken, sind verschwunden. Das Tapas-Restaurant, das im Oktober auf das Langstars folgen sollte, zog nie ein. Laut Lukas Hofstetter, der das Langstars-Hostel mit Schlafplätzen für rund 45 Franken fünf Jahre lang als Geschäftsführer leitete, unterschrieb die vorgesehene Nachmieterin zwar den Mietvertrag, Geld sei aber nie geflossen.

Der Hausbesitzer, ein umtriebiger Finanzberater, mag die Angelegenheit nicht kommentieren. Lieber spricht er über das, was kommt: Er hat mittlerweile solvente Nachmieter gefunden. Sie planen in dem Haus wieder ein Backpacker-Hostel, kombiniert mit einem Hotel. Es seien junge Leute mit Erfahrung in der Hotellerie und Gastronomie, sie stammten aus Zürich und dem Thurgau, so der Hausbesitzer zu Tagesanzeiger.ch/Newsnet.

Über 1000 Live-Auftritte

In drei Monaten soll das neue Hotel-Hostel an der Langstrasse eröffnet werden. Bevor es öffnet, lässt der Eigentümer das Haus komplett sanieren. «Es soll mehr sanitäre Anlagen geben», sagt er. «Bis jetzt war das ein Provisorium.» Der Umbau soll mehrere Hunderttausend Franken kosten. Der Besitzer, der das Haus 2009 übernahm, wollte auf keinen Fall ein Bordell im Haus. Er habe es vom Milieu befreit, und das solle auch so bleiben.

Die Liegenschaft an der Langstrasse 120 hat eine bewegte Geschichte. Ende der 90er-Jahre war hier ein illegaler Spielclub. 2005 kam es in der damaligen Bikini Beach Bar zu einer Messerstecherei. Ein Beteiligter erlitt einen Stich in die Niere, der Wirt eine Bisswunde.

2011 richtete der junge Hotelier Lukas Hofstetter ein Hostel ein. Das Schweizer Fernsehen begleitete Hofstetter und seine Freunde dabei, bald war das Langstars schweizweit bekannt und mit Gästen aus aller Welt gefüllt. In der Bar sind in den fünf Jahren ihres Bestehens über 1000 Musiker und Bands live aufgetreten.

Mythos vom grossen Umsatz

Ende September 2016 zog Hofstetter weiter, ins Niederdorf. Dort betreibt er heute das Hotel Otter oberhalb der Wüste-Bar. Grund für den Wegzug von der Langstrasse in die Altstadt sei die Miete gewesen, sagt Hofstetter. 27'500 Franken monatlich habe er dem Vermieter für das ganze Haus bezahlt. Längerfristig sei ihm dieser Mietzins aber zu hoch gewesen.

«Alle denken, an der Langstrasse habe es viele Leute und man verkaufe viel. Aber das stimmt so nicht», sagt Hofstetter. Kundschaft, die konsumiere, habe es vor allem am Freitag- und Samstagabend zwischen 22 und 2 Uhr. «Acht Stunden mit viel Umsatz reichen aber nicht, um einen hohen Mietpreis zu decken.»

Wie viel die neuen Mieter zahlen werden, will der Hausbesitzer nicht verraten. «Die Mietzinshöhe ist adäquat zur Lage und den Möglichkeiten ohne Milieunutzung», sagt er. Den ehemaligen Mieter Hofstetter lobt er: «Er hat seine Arbeit gut gemacht, die Langstrasse 120 ist jetzt eine bekannte Hostel-Adresse.» (Tages-Anzeiger)