Obdachlosigkeit als Lebensstil

Eisige Polarluft lässt Europa derzeit erstarren. In Polen, Tschechien und Italien sind am Wochenende mindestens 20 Menschen erfroren. Die Temperaturen schrammen auch in Zürich konstant an der Nullgradgrenze. Bis Mittwoch steckt das Thermometer gemäss Meteonews im Minusbereich fest.

Harte Bedingungen für die 10 bis 15 Obdachlosen, die momentan gemäss Schätzungen der aufsuchenden Sozialarbeit SIP (Sicherheit, Intervention, Prävention) in der Stadt unter freiem Himmel schlafen. An rund 110 verschiedenen Orten in der Stadt Zürich übernachten Obdachlose regelmässig – trockene, windgeschützte Stellen, wo sie niemanden stören. 30 davon seien momentan immer wieder belegt, sagt SIP-Betriebsleiter Christian Fischer.

Pfuusbus nicht ausgelastet

Die meisten Obdachlosen tauchen laut Fischer irgendwann auf und sind dann plötzlich wieder weg. «Es sind Wanderarbeiter oder Leute, die auf der Suche nach einem neuen Schlafplatz durch die Lande ziehen.» Mit sieben Personen steht SIP jedoch seit langem in engem Kontakt. «Wir wissen, wo sie sich aufhalten, und kontrollieren, ob sie beim Schlafen gut zugedeckt sind und im Trockenen liegen.» Einzig bei zweien sei eine genauere Kontrolle notwendig, weil sie gesundheitliche Probleme hätten. Einen unmittelbaren Handlungsbedarf bestehe daher nicht, sagt Fischer. «Die Leute haben es im Griff.»

Auch im Pfuusbus der Sozialwerke Pfarrer Sieber (SWS) liegen die Belegungszahlen derzeit im durchschnittlichen Bereich von 25 bis 30 Personen pro Nacht. Einzig am vergangenen Freitag, als die Temperaturen besonders tief sanken, seien alle 40 Plätze im Bus belegt gewesen, sagt Mediensprecher Walter von Arburg. Er geht davon aus, dass die Belegungszahlen im Pfuusbus steigen werden, wenn zur klirrenden Kälte auch noch Feuchtigkeit hinzukommt.

Dass der Bus nicht voll ausgelastet sei, könne daran liegen, dass auch die Heilsarmee ihre Notschlafstelle geöffnet habe. Es sei zudem möglich, dass derzeit noch einige Obdachlose in einem der «Gammelhäuser» an der Langstrasse untergekommen seien, die noch nicht geräumt worden seien. «Zumindest haben uns das Obdachlose mitgeteilt, überprüfen können wir das natürlich nicht», sagt von Arburg.

Die Obdachlosen sind gewappnet

Wer trotz des Angebots in der Stadt Zürich keine Einrichtung aufsucht und weiter auf der Strasse lebt, hat sich gemäss Fischer bewusst dazu entschieden. «Es ist ihr Lebensstil. Sie sind für diese Situation gewappnet und meist sehr gut ausgerüstet. Einer kreiert seine Schuhe und Kleider seinen Bedürfnissen entsprechend sogar selbst», sagt der SIP-Bereichsleiter.

Gefährlich wird es gemäss Fischer erst, wenn diese Anpassungsleistungen nicht mehr gegeben sind, weil die Obdachlosen nicht mehr fit sind oder den Willen dazu nicht mehr aufbringen. Wenn die Gefahr besteht, dass jemand vor Kälte sterben oder Schaden nehmen könnte, ziehen die SIP-Mitarbeiter einen Notarzt bei. Er klärt die Situation medizinisch ab und veranlasst allenfalls eine fürsorgerische Unterbringung.

Trotzdem sind in Zürich bereits Obdachlose gestorben. Im vergangenen Jahr ist ein Erfrorener am Schanzengraben aufgefunden worden, und vor drei Jahren ist jemand in einem Schrebergartenhäuschen erfroren. Beides sind Orte, an denen SIP nicht patrouilliert – sei es, weil nicht damit zu rechnen ist, dass jemand dort übernachtet, oder weil es sich um ein privates Grundstück handelt.

(Tages-Anzeiger)