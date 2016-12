Polizei geht erfolgreich gegen Vorweihnachtszeit-Diebe vor

Jedes Jahr steigt in der Vorweihnachtszeit die Zahl der Diebstähle an, denen Passantinnen und Passanten zum Opfer fallen. Wie in den vergangenen Jahren intensivierte die Stadtpolizei Zürich deshalb in der Innenstadt ihre Anstrengungen gegen Taschen-, Trick- und Ladendiebe. In der Folge wurden in den letzten vier Wochen über 320 Personen kontrolliert. Daraus resultierten insgesamt 22 Verhaftungen mit anschliessender Zuführung an die Untersuchungsbehörde.

Am 23. November wurde ein 22-jähriger Rumäne verhaftet, der in einem Warenhaus an der Bahnhofstrasse Kosmetikartikel entwendet hatte. Einen Tag später nahmen Detektive an der Seidengasse einen 28-jährigen Rumänen fest, der einen Pullover trug, den er kurz zuvor in einem Laden gestohlen hatte.

Gleichentags schauten sich Polizisten am Sihlquai die Sportasche eines Pärchens genauer an und fanden darin gestohlene Jacken im Wert von mehreren hundert Franken. Der 38-jährige Pole und seine 21-jährige Landsfrau wurden verhaftet. Am Samstag, 26. November 2016, wurde eine 43-jährige Bulgarin in flagranti ertappt, als sie sich in einem Warenhaus an der Handtasche einer Frau zu schaffen machte.

Verkäuferin leicht verletzt

In einem Geschäft an der Seidengasse konnte die Polizei am 28. November zwei Rumänen im Alter von 29 und 40 Jahren festnehmen, nachdem diese ein paar Schuhe gestohlen hatten. Einen Tag später nahmen Polizisten einen 22-jährigen Algerier fest, der beim Weihnachtsmarkt auf dem Sechseläutenplatz einem Mann die Tasche entwendet hatte.

Die Angestellte eines Geschäfts an der Bahnhofstrasse stellte am 7. Dezember eine Ladendiebin. Die Täterin wehrte sich vehement und verletzte die Verkäuferin leicht. Danach flüchtete sie. Aufgrund des Signalements konnten Detektive die 36-jährige Schweizerin kurz darauf im Kreis 4 verhaften.

Die Anzeigen gingen zurück

Weitere drei Personen wurden wegen einer bestehenden polizeilichen Ausschreibung festgenommen. Zudem konnten 10 Personen verhaftet werden, die gegen das Ausländergesetz verstiessen und sich illegal in der Schweiz aufhielten. 69 Frauen und Männer wurden wegen verschiedenster Delikte wie geringfügiger Ladendiebstahl, Betteln oder Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz verzeigt. 52 der Kontrollierten mussten für genauere Abklärungen in eine Polizeiwache gebracht werden. Rund 75 Personen erhielten eine Wegweisung.

Die vermehrten Kontrollen und die erhöhte Polizeipräsenz hatten erfreulicherweise eine abschreckende und nachhaltige Wirkung, denn die Diebstahlsanzeigen gingen seit Beginn der Aktion deutlich zurück. (han)