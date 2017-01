Rega rettet verunfallte Schlittler am Uetliberg

Am Sonntagabend kam es auf dem Schlittelweg auf dem Uetliberg zu zwei Unfällen. Ein Junge und eine Frau waren im selben Zeitraum, aber unabhängig voneinander beim Schlitteln im untersten Abschnitt des Uetliberger Schlittelwegs verunfallt.

Doch die gerufene Schutz & Rettung Zürich konnte die Verletzten nicht bergen. «Da die Zufahrt für die Ambulanz zum Unfallort sehr schwierig war, mussten wir die Rega aufbieten», erklärt Iris Schärer, Mediensprecherin von Schutz & Rettung. Trotz Allradantrieb konnte das Fahrzeug nicht zu den Patienten gelangen.

An der Seilwinde direkt ins Spital

Schliesslich konnte die Rega die beiden Verunglückten mit einer Seilwinde bergen. «Ein Rega-Notarzt rettete die Schlittelfahrer aus der Luft. Sie wurden noch an der Rettungswinde direkt ins Triemli-Spital geflogen. Das Ziel war ja in Sichtdistanz», sagt Adrian Schindler, Mediensprecher der Rega zu Tagesanzeiger.ch/Newsnet. Sie seien zum Glück nicht schwer verletzt worden. «Jetzt sind sie in ärztlicher Behandlung.» Während der Rettungsaktion wurde der Schlittelweg durch die Stadtpolizei Zürich gesperrt. Wie es genau zum Unfall gekommen war, konnte Schindler nicht sagen.

Auch Iris Schärer von Schutz & Rettung weiss nicht genau, wie sich die Schlittelfahrer verletzten. Doch glaubt sie, dass viele nicht passend ausgerüstet sind. «Zurzeit ist es sehr eisig und viele sind mit ungenügendem Schuhwerk unterwegs. Das kann dann schon zu Unfällen führen», so Schärer. (bee)