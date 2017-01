Sihlsteg lässt auf sich warten

Nein, eine Planungsleiche wie der Negrellisteg über das HB-Gleisfeld soll der Sihlsteg nicht werden. Dies versichert Stefan Hackh, Sprecher des Tiefbauamts im Departement von Stadtrat Filippo Leutenegger (FDP). Die geplante Fussgängerbrücke über die Sihl zwischen Europa- und Gessnerallee soll zwischen März und Oktober 2019 gebaut werden, wie Hackh auf Anfrage erklärt.

Die Baukosten sollen sich auf rund 3,6 Millionen Franken belaufen. Für das Geld muss die Stadt alleine aufkommen; die SBB werden sich nicht am Bauwerk beteiligen. Hackh betont: Die Stadt hält den Steg bei der Postbrücke nicht für bloss wünschbar, sondern für nötig. Er soll dazu beitragen, die Pendlerströme besser vom Bahnhofplatz Richtung Europaallee zu leiten. Generell sollen Fussgänger rund um den HB mehr Platz erhalten. Auf den Perrons und Strassen in und rund um den Zürcher Hauptbahnhof drängt sich an Werktagen jeweils bis zu eine halbe Million Pendler. Gerade am Europaplatz wird wegen des dort laufenden Ausbaus mit einer starken Zunahme der Fuss­gänger­ströme ­gerechnet.

Abklärungen zu Hochwasser

Allerdings: Der Zeitplan für den Bau des Sihlstegs ist mit Vorsicht zu geniessen. «Er ist von Faktoren abhängig, die das Tiefbauamt nicht beeinflussen kann», sagt Hackh. Dazu gehören etwa die noch ausstehende Bewilligung des für die Gewässer zuständigen Kantons sowie allfällige Rechtsmittelverfahren. Beim kantonalen Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) signalisiert man indes Entgegenkommen. Der Kanton stehe dem Steg positiv gegenüber, sagt Sprecher Wolfgang Bollack. Ob die Brücke bewilligungsfähig sei, könne das Awel aber erst aufgrund einer Baueingabe beurteilen, die noch nicht eingegangen sei.

Ursprünglich sollte der Sihlsteg bereits dieses Jahr gebaut werden. So hatte es der Stadtrat im Herbst 2013 angekündigt. Ein Jahr später hiess es, der neue Steg werde bis 2018 realisiert. Stefan Hackh: «Diese Terminangabe widerspiegelte den damaligen Planungsstand.» Der Bau des Stegs sei zeitlich und räumlich von Projekten in der Umgebung abhängig, insbesondere der Kasernenstrasse in diesem Gebiet der Sihlpost und der Europaallee, für die der Stadtrat kurz vor Weihnachten gebundene Ausgaben von 4,911 Millionen bewilligte. Die Umbauarbeiten sollen Ende 2018 starten. Zeitaufwendig waren laut Hackh auch die Abklärungen für den Sihlsteg im Zusammenhang mit den Anforderungen für den Hochwasserschutz.

Velotunnel: Es wird 2020

Ebenfalls an dieser Stelle beim Hauptbahnhof plant die Stadt seit langem den Velotunnel unter den Gleisen, der die Stadtkreise 4 und 5 verbinden soll. Laut Stefan Hackh soll der Tunnel 2018/19 gebaut und dann im Jahr 2020 eröffnet werden. (Tages-Anzeiger)