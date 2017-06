Sind Waldbestattungen passé?

Die letzte Ruhe nicht in einem herkömmlichen Friedhofsgrab, sondern unter einem Baum zu finden, entspricht einem Bedürfnis. Die Vorstellung, der Baum nehme die Nährstoffe aus der Asche der verstorbenen Person auf, worauf diese in Form eines Baumes weiterlebt, spendet vielen Trost, die mit dem Tod konfrontiert sind.

Entsprechend gross ist das Angebot derartiger Waldbestattungen, obwohl es in der Schweiz eigentlich verboten ist, Urnen gewerbsmässig in der freien Natur beizusetzen und Kremationsasche auszubringen. So steht es auch in der neuen Bestattungsverordnung des Kantons Zürich. Das Bundesgericht hat diese Rechtsprechung des Regierungsrats am Mittwoch bestätigt, nachdem die Sterbehilfeorganisation Dignitas Beschwerde eingereicht hatte.

Friedwald beruft sich auf Bewilligung

Doch genau mit solchen Waldbestattungen verdient die Thurgauer Firma Friedwald ihr Geld. Sie betreibt ihr Geschäft in rund 70 Wäldern von 10 Deutschschweizer Kantonen. Über 200 Menschen finden in den Waldstücken jährlich ihre letzte Ruhe. Allein im Kanton Zürich nutzt die Firma 12 Waldstücke, wo sie diesen Dienst anbietet. Das einzige auf Stadtgebiet liegt in Zürich-Altstetten, westlich des Friedhofs Enzenbühl. Seit 2004 gibt es diesen Friedwald, wo Angehörige die menschliche Asche der verstorbenen Person in den Wurzelstock des ausgesuchten Baums eingraben können. Kostenpunkt: rund 5000 Franken.

Firmengründer Ueli Sauter, seit 1993 im Geschäft, hat keine Bedenken, dass er mit seinen Angeboten gegen Zürcher Vorschriften verstösst. «Wir haben für alle Waldstücke eine Bewilligung des Forstamts. Darauf stütze ich mich, und ich gehe davon aus, dass mein Tun toleriert wird.» Ein anderslautendes Signal hat er aus Zürich noch nicht bekommen. Und ein solches auch nicht aktiv eingeholt. Bei den Bestattungen ist die Firma in der Regel nicht vor Ort.

Ähnlich unbeschwert sieht die Sache Fritz Staible, der Geschäftsführer von Waldesruh, dem zweiten Anbieter auf dem Markt. 4 seiner 43 Waldstücke liegen auf Zürcher Kantonsgebiet. Er arbeite zwar kommerziell, aber auf bestimmten, bewilligten Parzellen und halte sich an die Auflagen, sagt Staible. «Deshalb gehe ich davon aus, dass das weiterhin toleriert wird.»

Bezug zum Einzelfall



Grünes Licht erhalten die beiden Mitbewerber von der Zürcher Gesundheitsdirektion. Nach ihrer Ansicht fallen Baum- und Waldbestattungen nicht unter das Verbot. Baum- und Waldbestattungen werden in den Erläuterungen zur neuen Bestattungsverordnung explizit als zulässige Handlungsart genannt. Marius Kobi von der Abteilung Recht sagt: «Baum- und Waldbestattungen entsprechen einem Bedürfnis. Es gibt sie schon länger.» Sie erfordern zudem eine forstrechtliche Bewilligung, die nur unter strengen Auflagen erteilt wird.

Kobi ergänzt: «Bei ihnen besteht ein Bezug zum Einzelfall, denn es sind die Angehörigen, die die Asche in das Wurzelwerk einbringen.» Und störend seien Baum- und Waldbestattungen auch nicht. «Es wäre unverhältnismässig gewesen, sie zu verbieten.» Auch die Stadt Zürich bietet an zwei Orten solche Waldbestattungen an: neben den Friedhöfen Hönggerberg und Leimbach. Insgesamt stehen Stadtzürchern und Auswärtigen rund 4,5 Hektaren Land für Waldbestattungen zur Verfügung.

Fälle im See betroffen



Die Bestimmung in der Bestattungsverordnung ist denn auch vor allem für solche Fälle wie jene gedacht, welche den Anstoss zu diesem neuen Abschnitt in der Verordnung gaben. 2008 wurden im Zürichsee diverse Urnen mit Knochenresten und Asche entdeckt. Zwei Jahre später fanden Angestellte der Seerettung auf dem Grund vor Küsnacht weitere Urnen. Die Sterbehilfeorganisation Dignitas wurde lange für Tat verdächtigt, bestätigt hat sich dieser Verdacht indes bis heute nicht. Privaten hingegen ist es weiterhin erlaubt, über die in der Urne gesammelte Leichenasche zu verfügen, solange ihr Tun den gesetzlichen Bestimmungen entspricht und nicht anstössig ist. Das gilt zum Beispiel, wenn die Asche an einem viel besuchten Waldweiher ausgestreut wird. Auch darf weder die Urne noch die Asche als solche erkennbar sein. (Tages-Anzeiger)