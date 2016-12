Stadt Zürich will Mieter schonen

Der Zürcher Stadtrat will künftig nahezu alle städtischen Wohnungen im Verwaltungsvermögen aufführen. Dies teilte er gestern mit. Bisher ist dies nur bei den rund 6500 Wohnungen in Siedlungen der Fall, welche die Stadt selbst erstellt hat. Die 2500 Wohnungen in Einzelliegenschaften, die sie im Laufe der Zeit erworben hat, sind im Finanzvermögen.

Die Liegenschaften im Finanzvermögen müssen periodisch neu bewertet werden. Dies führte 2007 zu einer Aufwertung um gut 100 auf 540 Millionen Franken und damit grundsätzlich zu einer Verteuerung der Mieten.

Der Stadtrat beantragt nun dem Gemeinderat, diese Ungleichbehandlung aufzuheben und eine Verordnung für die Kostenmiete stadteigener Wohnungen zu erlassen. «Kostenmiete» bedeutet, dass auf Rendite verzichtet wird. Verrechnet werden die Kapitalkosten, der laufende Unterhalt, die Abschreibung und die Erneuerungsreserve. Er reagiert damit auf die Volksinitiative «Für bezahlbare Wohnungen und Gewerberäume in der Stadt Zürich», die 2010 mit 71 Prozent Ja-Stimmen angenommen wurde. Die Initiative hatten Mieterinnen- und Mieterverband der Stadt Zürich, SP, Grüne und AL lanciert.

Die Übertragung der Einzelliegenschaften vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen belastet den Finanzhaushalt nicht, da diese bereits heute als gesonderter Posten behandelt werden.

Marktmiete in der Altstadt

Allerdings soll es Ausnahmen von der Regel geben: Für 53 spezielle Wohn­objekte in 15 städtischen Liegenschaften soll künftig nicht mehr die Kostenmiete, sondern die Marktmiete gelten. Sie werden im Finanzvermögen bleiben und nach marktüblichen Preisen vermietet. Dazu gehören etwa die städtischen Häuser an der Schipfe, an der Kirchgasse oder an der Flössergasse. Speziell die städtischen Wohnungen an der Schipfe haben vor einiger Zeit für Schlagzeilen gesorgt, weil dort teilweise Personen zu Miete waren, die nicht im Geringsten auf vergünstigten Wohnraum angewiesen sind.

Ausgeschieden wurden jene Wohnungen, die als «spezielle Wohnobjekte» eingestuft werden, weil sie aufgrund ihrer Grösse oder Lage so teuer sind, dass sie für die Grundversorgung der Bevölkerung nicht erforderlich sind. Dazu kommen repräsentative Wohnungen, die von der Lage oder der Ausstattung her einen offensichtlich exklusiven Charakter aufweisen. Für diese Wohnungen werden bei Mieterwechsel marktkonforme Mieten verlangt. 11 der 15 Liegenschaften, die unter diese Kriterien fallen, liegen in der Altstadt, die restlichen in den Stadtkreisen 4,7, 8 und 10. Von den 15 Liegenschaften sind 14 im kommunalen Inventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte verzeichnet.

Im kommenden Frühling wird der Stadtrat dem Gemeinderat darlegen, wie er die Initiative im Bereich der Gewerberäume umsetzen will.

(Tages-Anzeiger)