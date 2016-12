Und dann verhandelt der Dieb mit seinem Opfer

Als die 34-jährige Frau im April letzten Jahres um etwa 23 Uhr im Zürcher Stadtkreis 4 die Hauseingangstüre zur Liegenschaft aufschloss, in der sie wohnte, drängte sich ein knapp ein Jahr jüngerer Mann an ihr vorbei ins Treppenhaus und fragte, wo hier Simon wohne. Noch bevor die Frau die zur Ablenkung gestellte Frage beantworten konnte, entriss der Schweizer ihr die Handtasche mit den üblichen Wertsachen, rannte hinaus und begann, mit seinem Velo zu flüchten.

Die Frau wollte auf keinen Fall die auf dem Handy gespeicherten Daten verlieren. In einer Art «Kurzschlusshandlung», wie sie später selber sagte, rief sie dem Dieb nach, sie wolle die Tasche zurück, das Geld könne er behalten. Tatsächlich blieb der Dieb stehen und sagte der Frau, darüber müsse man zuerst sprechen. Sie solle weder schreien noch wegrennen. Er sei nun noch nett, er könne aber auch anders.

Er schlug vor, eine Nummer zu schieben

Ein Blick ins Portemonnaie genügte ihm, um festzustellen, dass die darin enthaltenen 140 Franken ihm nicht genügten, um die Tasche zurückzugeben. Er wolle zusätzlich 500 Franken. Das lehnte die Frau jedoch umgehend ab. Es werde für sie billiger, sagte jetzt der Mann, wenn sie ihm «eins blase». Für die 140 Franken finde er leicht jemanden, der dies erledige, erwiderte sie. Er wolle nicht für Sex bezahlen, meinte er.

So ging das hin und her, bis die Frau ihm nach weiteren Diskussionen schliesslich vorschlug, beim Bancomat an der Lang-/Kanzleistrasse 400 Franken zu beziehen. Da nahm er die 140 Franken aus dem Portemonnaie an sich, behielt das Handy und gab der Frau die Handtasche mit den restlichen Wertsachen zurück. Vor Ort angekommen, übergab die Frau dem Mann die 400 Franken.

Doch der Mann hatte keine Absicht, der Frau das Handy zurückzugeben. Stattdessen forderte er sie auf, nach Hause zu gehen. Dabei begleitete er sie und schlug ihr vor, bei ihr zu Hause eine Nummer zu schieben, was die Frau ablehnte. Bei der Garageneinfahrt des Bezirksgebäudes an der Wengistrasse angekommen, forderte der Mann die Frau auf, die Hosen runterzulassen, weil er sich noch «einen runterholen» wolle. Danach lasse er sie gehen.

Aus Angst, im Weigerungsfall gewaltsam zu sexuellen Handlungen gezwungen zu werden, auch unter dem Eindruck seiner wiederholten Bemerkung, er könne auch anders als nett sein, kam sie seiner Aufforderung nach. Da erhielt sie auch ihr Handy zurück. Schliesslich nötigte er sie noch zu sexuellen Handlungen an sich selbst. Inzwischen war es 23.37 Uhr geworden. Als nun ein Auto aus der Garage hinausfuhr, nützte die Frau die Gelegenheit zur Flucht. Er verfolgte sie mit dem Velo, forderte sie auf, stehen zu bleiben, und rief ihr nach, er wisse ja, wo sie wohne. Er werde dort auf sie warten. Es blieb bei der Drohung.

«Es war absolut daneben»

Vor dem Bezirksgericht versuchte der Mann, das Vorgefallene nach Kräften zu relativieren, zu verharmlosen und als Aushandeln eines Gegengeschäfts darzustellen. An Details wollte er sich nicht mehr erinnern. Aus seiner Sicht betrachtet, habe er keine Gewalt angewendet oder angedroht. Dass die Frau Angst hatte, habe er damals gar nicht realisiert.

Sein Verteidiger legte noch einen Zacken zu. Die Frau habe sich «naiv und leichtfertig» selber in diese Situation hineinmanövriert, weil sie ihr Handy zurückhaben wollte. Von einer Erpressung könne keine Rede sein. Die Frau habe das Bancomat-Geld «im gegenseitigen Einvernehmen» übergeben. Auch eine Bereicherungsabsicht sei nicht erkennbar. Mit dem Tausch Handy gegen 400 Franken habe der Mann sogar ein schlechteres Geschäft gemacht.

Der Beschuldigte räumte rückblickend immerhin ein, was er getan habe, sei «absolut daneben» gewesen. Erst als er die Videobefragung der Frau bei der Polizei gesehen habe, sei ihm bewusst geworden, «was ich ausgelöst habe». Das hätte ihm allerdings schon früher klar sein können: Er war im Kanton Aargau im Herbst 2008 zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt worden. Die Delikte: Diebstahl, Raub, Erpressung, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung.

Das Bezirksgericht verurteilte den Mann, der es mit seiner Freundin «tipptopp» hat, unter anderem ebenfalls wegen Diebstahls, Erpressung, sexueller Nötigung, Hausfriedensbruchs und Drohung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von dreissig Monaten. Der Frau wurde eine Genugtuung von 4700 Franken zugesprochen. Inzwischen ist Berufung gegen dieses Urteil angemeldet worden. (Tages-Anzeiger)