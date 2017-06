Verkehrschaos vor Zürcher Privatschule – Stadt ändert Regeln

Das Verkehrschaos vor der International School in Wollishofen sorgt schon länger für Streitereien. Während der Schulzeit bringen und holen die Eltern morgens und abends ihre Kinder mit dem Auto. Dabei kommt es an der Seestrasse immer wieder zu gefährlichen Situationen. Anwohner sprachen gegenüber Tagesanzeiger.ch/Newsnet von unhaltbaren Zuständen und gar Schlägen auf die Haube eines Porsche-Fahrers. Sie sahen die Sicherheit ihrer Kinder gefährdet.

Trotz Auseinandersetzungen hielt die Stadt Zürich bislang an den Verkehrsregeln vor der International School fest. Seit 2009 ist dort das Ein- und Aussteigenlassen im Halteverbot erlaubt. Jetzt plant die Stadt, den Ausnahmepassus zu streichen und ein striktes Halteverbot einzuführen. Ein- und aussteigen würden verboten. Der Entscheid wurde kürzlich im «Tagblatt» publiziert. «Wir haben eine Lösung gefunden, die für alle Beteiligten die Sicherheit gewährleistet», begründet Heiko Ciceri, Sprecher Kommunikationsverantwortlicher Dienstabteilung Verkehr, das neue Regime.

Die Änderung ist eine Niederlage für die International School. Die Schule versuchte in den vergangenen Jahren, die Verkehrsprobleme in den Griff zu bekommen. 2013 führte sie einen Lotsendienst ein, der die Kinder auf dem Schulareal versammelte und sie aufs Trottoir schickte, sobald ihre Eltern heranfuhren.

Im Herbst 2015 hat die Schule die Regelungen nochmals verschärft. Eltern, die sich nicht an gewisse Regeln hielten, wurden verwarnt. Nützte die Rüge nichts, durften sie ihre Kinder nicht mehr an der Seestrasse auf- oder ab­laden. «Wir behalten uns vor, die Schulverträge aufzulösen, wenn sonst nichts hilft», sagte der damalige Schulleiter Michael Peter zu Tagesanzeiger.ch/Newsnet.

Schule prüft Rekurs

Seit eineinhalb Jahren ist Joachim Riedl Schulleiter. Die Änderung der Stadt habe er zur Kenntnis genommen. Kommentieren will er den Entscheid allerdings nicht. Jetzt sei der falsche Zeitpunkt, um darüber zu reden. Denn die neuen Verkehrsregeln sind noch nicht in Kraft getreten. Die Rekursfrist läuft.

Schulleiter Riedl verweist auf einen Brief, welcher die Schule an die Eltern verschickt habe. Darin informiert er über den Entscheid der Stadt. Sollte dieser rechtskräftig werden, wäre «unsere bisher praktizierte Bring- und Abholorganisation nicht mehr möglich.» Deshalb prüfe die Schule gegenwärtig rechtliche Schritte gegen den Erlass. Die International School gibt also noch nicht auf.

Auch andere Optionen werden geprüft

Zürich ist nicht die einzige Gemeinde im Kanton, die Verkehrsprobleme rund um eine internationale Schule hatte. In Dübendorf stritten jahrelang Eltern des Lycée Français und Anwohner. Nachdem schliesslich Busse die Kinder zur Schule brachten und Drop-off-Zonen definiert wurden, wo Eltern die Schüler ein- oder aussteigen lassen konnten, sowie ein von der Schule organisierter Dienst dafür sorgte, dass der Verkehr flüssig blieb und keine gefährlichen Situationen entstanden, hatte sich die Situation entspannt.

Rechtliche Schritte sind auch nicht die einzige Option, welche die International School in Wollishofen erwägt. Im Elternbrief ist auch die Rede von «organisatorischen Alternativen». «Wir werden uns sehr bemühen», schreibt der Schulleiter, «im Rahmen der Gegebenheiten eine Lösung zu finden, die den Interessen aller Beteiligter Rechnung trägt.» (Tages-Anzeiger)