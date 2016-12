Weihnachten in der Halle 9

Zürich-Oerlikon, Messehalle 9. Zwischen den Häuschen aus Spanplatten saugt ein Mann den Teppichboden, die Lüftung rauscht, in der Fernsehecke steht ein kleiner Christbaum. 180 Männer, Frauen und Kinder leben in dem Übergangszentrum, das die Asyl-Organisation Zürich (AOZ) hier Anfang Jahr eingerichtet hat. Die meisten Bewohner stammen aus Eritrea, Afghanistan oder Syrien. Sie sind aus ihrer Heimat geflüchtet, fast alle warten auf ihren Asylbescheid.

Am 24. Dezember gibt es in der Halle ein Weihnachtsfest. Ermöglicht wird es, weil mehrere Stadtbewohner Spendenaktionen organisiert haben.

Zum Beispiel das junge Paar, das auf Facebook zu einer Päckliaktion aufrief. Das Ziel von «Züri schenkt»: Alle Bewohnerinnen und Bewohner der Halle sollen zu Weihnachten ein Geschenk erhalten. Im Aufruf standen Beispiele für Dinge, welche sich viele der Asylsuchenden wünschten: Duschgel, Kugelschreiber, Notizblöcke für die Erwachsenen, Malbücher für die Kinder. Zusammengekommen sind über 500 Päckchen, 20 Teddys, über 1000 Franken und ein Christbaum. «Das ist viel mehr, als wir erwartet haben», sagt Janina Waschkowski. Mit ihrem Freund Julius Scheidt lieferte sie die Päckchen am Dienstagabend aus, die beiden mussten dafür mehrmals zwischen ihrer Wohnung und der Halle hin- und herfahren.

Die Flüchtlinge in der Halle 9 sollen Weihnachten nach Schweizer Vorbild ­erleben können. Wenn sie wollen. Denn die orthodoxen Christen unter ihnen feiern Weihnachten erst in einigen Tagen, die Muslime gar nicht. Um die religiösen Aspekte der Feier soll es aber auch nicht gehen, sondern um die kulturellen. «Die Teilnahme ist freiwillig», sagt Jonas Aebi­scher, Leiter des Übergangszentrums.

«Es läuft nicht immer rosig»

Jetzt, vor dem Fest, überlegt Aebischer, wie die Bescherung ablaufen soll. Die Geschenke sollen gerecht verteilt, Streit vermieden werden. «Dafür haben wir die Verantwortung», sagt Sozialpädagoge Aebischer. Mindestens zwei Mitarbeitende aus seinem 20-köpfigen Team sind in der Halle 9 immer präsent. Als eine Mischung aus Aufsicht und Betreuung beschreibt er ihre Aufgaben. Sie achten beispielsweise darauf, dass Hausregeln wie die Nachtruhe ab 22 Uhr eingehalten werden und vermitteln bei Streitigkeiten zwischen den Bewohnern.

«Der Betrieb läuft nicht immer rosig», sagt Aebischer. Im ersten Halbjahr kam es zweimal zu grossen Schlägereien in und um die Halle, uniformierte Polizisten mussten damals in der Halle für Ruhe und Ordnung sorgen. «Mittlerweile klappt das Zusammenleben in der Halle und mit den Anwohnern aber gut», sagt Aebischer, «seit dem Sommer hatten wir keinen grösseren Polizeieinsatz mehr.» Er trifft sich regelmässig mit der Polizei zum Austausch – auch um auf allfällige Klagen aus der Bevölkerung ­reagieren zu können. Und er pflegt die Beziehung zu den Bewohnern. «Es wirkt, wenn ich zwei Streithähne direkt mit ihren Namen anspreche und zum Gespräch bitte.»

Die Zürcher Stadtbewohner setzen sich nicht nur an Weihnachten für die Menschen in der Halle 9 ein. Mitarbeiter von Google und der Credit Suisse haben sich hier schon sozial betätigt. Neben zahlreichen Vereinen, Kirchen und Organisationen engagieren sich derzeit rund 30 Privatpersonen regelmässig als freiwillige Helfer. Sie spielen mit den Kindern und entlasten so die Eltern bei der Erziehung, sie geben Deutsch-Nachhilfe, oder sie laden zu Aktivitäten wie Fussball, Tanzen oder Yoga.

Wenn Interessierte bei Aebischer anfragen, wie sie Flüchtlingen helfen könnten, verweist er sie etwa auf das Projekt «+1 am Tisch» der Schweizerischen Stiftung des Internationalen Sozialdienstes, das junge Migranten mit freiwilligen Mentoren zusammenbringt. Oder er erzählt, was die jungen Männer in der Halle 9 täglich essen: «Fladenbrot und Tomatensauce mit Zwiebeln, und das ­jeden Tag!» Viele hätten nie kochen gelernt und wüssten nicht, wie sie sich mit wenig Geld abwechslungsreich und gesund ernähren könnten. «Kochkurse wären sicher sehr gefragt», sagt Aebischer.

An Heiligabend gibt es in der Halle ein Festessen. Unabhängig von der Päckliaktion hat sich eine junge Zürcherin bei Aebischer gemeldet. Sie arbeitet bei einer vegetarischen Restaurantkette und setzt sich privat gegen Foodwaste ein, das Verschwenden von Lebensmitteln. Für das Weihnachtsessen in der Halle 9 sammelt sie in den Restaurants all das Essen ein, das tagsüber nicht wegkam. Geplant sind ein Buffet und eine grosse Tafel für ein gemeinsames Essen. Es soll festlich werden.

