Wie es um die Sicherheit in Zürich steht

Stadtrat Richard Wolff präsentierte den Medien heute Dienstagmorgen den Bericht zur allgemeinen Sicherheitslage 2016 in der Stadt Zürich. Insgesamt sei die Situation diesbezüglich sehr gut, obschon immer mehr Menschen in Zürich wohnten, schliesst der Sicherheitsvorsteher aus den Erhebungen.

So sei die Zahl der gemeldeten Einbrüche sowie der Diebstähle erneut rückläufig. Die Einbruchdiebstähle sind gemäss Bericht mit 2470 Meldungen im vergangenen Jahr sogar auf dem tiefsten Stand seit der Harmonisierung der Polizeilichen Kriminalstatistik im Jahr 2009. Ebenfalls zurückgegangen sind die Meldungen von Betrug. Im Internet hingegen ist die Zahl der Betrugsfälle seit 2014 deutlich angestiegen. Es könne daher von einer zunehmenden Digitalisierung der Kriminalität gesprochen werden, teilt der Stadtrat mit.

Mehr Deliktfälle in der Kokainszene

Zugenommen haben nach einem langjährigen leichten Abwärtstrend die Delikte gegen Leib und Leben. 2016 wurden rund 8 Prozent mehr Straftaten als im Vorjahr registriert – mehrheitlich waren es Tätlichkeiten. Demgegenüber gab es laut Erhebung weniger Anzeigen wegen Angriffs (-27 Prozent) und Gefährdung des Lebens (-45 Prozent).

Die Zahl der Delikte im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln ist gemäss Beobachtungen der Stadtpolizei in der Heroin- und Cannabisszene stabil. Beim Kokain wiederum verzeichnen die Behörden eine Zunahme der Deliktsfälle.

«Zebra-Safari» gegen Unfälle ...

Leicht angestiegen ist die Zahl der verunfallten Fussgängerinnen und Fussgänger. Markant ist der Anstieg gemäss Sicherheitsbericht auf Zebrastreifen. Dort sei die Zahl der Unfälle im Vergleich zum Rekordtief von 2014 auf 119 angestiegen, teilt das Sicherheitsdepartement mit. Die Dienstabteilung Verkehr überprüfe die Fussgängerstreifen derzeit im Rahmen des Projekts «Zebra-Safari» und werde im laufenden Jahr erste Sanierungsmassnahmen einleiten.

... und mehr Feuerwehrwachen für Zürich

Ebenfalls Handlungsbedarf besteht bei der Abteilung Schutz und Rettung (SRZ). Feuerwehr und Rettungsdienst sollen im Notfall innert zehn Minuten ab der Alarmierung ihren Einsatzort erreichen. Diese Vorgabe könne vor allem in peripheren Gebieten im Norden, Osten und Westen der Stadt mit den bestehenden Wachen nicht erfüllt werden, sagt SRZ-Direktor Hanspeter Fehr vor den Medien. Zusätzliche Standorte seien deshalb dringend notwendig.

In den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren sollen deshalb zusätzlich zu den bestehenden Wachen Süd (Weststrasse), Zentrum (Neumühlequai) und Flughafen drei neue Wachen im Norden, Westen und Osten der Stadt entstehen. In die neue Wache Nord (Binzmühlestrasse) wird die zentrale Einsatzlogistik integriert, sodass alle Standorte effizient mit dem benötigten Material versorgt werden können. Die bestehenden Mittel von Rettungsdienst, Berufsfeuerwehr, Milizfeuerwehr und Zivilschutz sollen aus vielen heutigen Kleinstandorten in den neu sechs Wachen zusammengeführt werden.