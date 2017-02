Wie wird aus der SVP eine städtische Volkspartei?

Man muss schon zweimal hinschauen, um den Stammtisch der SVP am Zürcher Limmatplatz als solchen zu erkennen. Wer nach hemdsärmligen älteren Herren sucht, nach Sennenaccessoires oder dem stilbildenden Anzug von der Stange, sucht vergeblich. Die auffallend jungen Anhänger der Volkspartei tragen im Kreis 5 – einem Lieblingsquartier der Szenis, Linken und Alternativen – Kapuzenpullis, lässige Sakkos, einen Ansatz von Boheme und mehr als nur einen Ansatz von Bart. Das verbindet sich mit der holzgetäfelten Gemütlichkeit der Beiz samt Kuhglocken zu einer Hybridform, die sich in kein Klischee fügt.

Dasselbe gilt für die Gespräche. Da geht es einerseits um die Verteidigung traditioneller Familienideale, um Auto, Haus und Garten oder um die Ablehnung offener Grenzen. Die reine Lehre eben. Anderseits hört man hier auch wohlwollende Bemerkungen zu alter­nativer Energie, Unverständnis über schwulenfeindliche Sprüche von ewig gestrigen Parteikollegen oder kritische Bemerkungen zu Burka-Plakaten.

Es ist ein heterogenes Trüppchen, vereint in der Ablehnung des links-grünen Lebensstils, der in Zürich fast alles und jeden vereinnahmt. Trotzdem sind diese Leute im Selbstverständnis urban. Sie leben gerne in der Stadt. Den traditionelleren SVP-Wählern wurde das irgendwann zu bunt, sie kommen nicht mehr an den Stamm. Vielleicht verpassen sie deshalb die Geburt eines neuen SVP-Typs, der die Partei in Zürich dereinst von ihrem chronischen Problem erlösen könnte: dass sie es hier einfach nicht in die Regierung schafft, obwohl sie den zweitgrössten Wähleranteil hat.

Alles probiert, stets gescheitert

Bei den Wahlen in einem Jahr nimmt die SVP den nächsten Anlauf, die Kandidatensuche läuft längst. Im Gespräch sind so unterschiedliche Charaktere wie der scharfzüngige Alfred Heer oder der smarte Gregor Rutz. Aber wer auch immer antritt, der Blick zurück stimmt wenig zuversichtlich.

Seit die SVP 1990 den Sitz von Kurt Egloff verlor, probierte sie alle möglichen Profile aus: den zurückhaltenden Ingenieur Vilmar Krähenbühl, den exzentrischen Chirurgen Karl Zweifel, den liberalen Rolf André Siegenthaler, den erzkonservativen Emil Grabherr, die redegewandten Polterer Mauro Tuena und Roger Liebi oder zuletzt Nina Fehr Düsel, die auf die Karte jung und urban setzte, was etwas aufgesetzt wirkte. Die einen schnitten etwas besser – präziser: etwas weniger schlecht – ab, die anderen etwas schlechter. Aber alle wurden deutlich geschlagen.

Mehr als nur Parkplätze

Angesichts dieser schwarzen Serie glaubt der SVP-Gemeinderat Urs Fehr, ein Querdenker innerhalb der Partei, dass diese auch mal ihren Kurs überdenken sollte, statt immer neue Kandidaten zu verschleissen: «Wir müssen uns als städtische Partei überlegen: Was sind die Probleme und Bedürfnisse der urbanen Bevölkerung?»

Konkret meint Fehr: Statt sich in Verkehrsfragen einseitig aufs Auto und Parkplätze zu versteifen, sollte die SVP dem Umstand Rechnung tragen, dass es in Zürich auch unter ihren Wählern solche gebe, die Velo und Tram benützten. Zudem solle man nicht aus Prinzip gegen subventionierten Wohnungsbau kämpfen und das Feld so den Linken überlassen, sondern von Fall zu Fall urteilen: Ein Projekt wie jenes im hochpreisigen Seefeld sei vielleicht Unsinn, aber das müsse nicht überall der Fall sein.

Bei Themen wie Sicherheit und Migration könne die Partei hingegen einen klassischen Kurs fahren. Fehr versuchte mit dieser Linie letztes Jahr das Parteipräsidium zu erobern. Er unterlag gegen Nationalrat Mauro Tuena, erzielte aber ein Achtungsresultat.

Bemerkenswert an seiner Analyse ist, dass sie weitgehend deckungsgleich ist mit jener Michael Hermanns. Der Politgeograf äusserte sich kürzlich in der NZZ zur Frage, wie bürgerliche Parteien in der Stadt Erfolg haben könnten. Seine Empfehlung: Sie müssten eine städtische Identität entwickeln, die sich von der Mutterpartei abhebe. Statt aus der «Agglo-Optik» Interessenpolitik für Gewerbler und Autofahrer zu machen, sollten sie jene Leute ansprechen, die sich bewusst für ein Leben in der Stadt entschieden hätten. Das heisst: Erfolgs­rezepte von Rot-Grün übernehmen und mit eigenen Stärken verbinden.

Hermann bezweifelt allerdings, dass dies für die Stadtzürcher SVP funktionieren kann. Es sei zwar denkbar, migrations- und öffnungskritisch zu politisieren und ein wenig sozialer und ökologischer. Damit punkte man nicht beim liberalen, progressiven Bürgertum, dafür beim Kleinbürgertum, wie etwa die Erfolge des Front National in Frankreich zeigten. Genau dieses Milieu werde aber zunehmend aus der Stadt in die Agglomeration verdrängt. Und vor allem: «Es ist für die Stadtzürcher SVP fast unmöglich, das Image der Mutterpartei zu überprägen und als etwas Eigenständiges wahrgenommen zu werden.»

Durchhalteparolen von Blocher

Eine Warnung kam unlängst auch von höchster Instanz: Parteistratege Christoph Blocher sagte in einer Rede zur Rolle der Stadtzürcher SVP, diese dürfe sich auf keinen Fall anpassen. Für den Wunsch, «urban» und «modern» sein zu wollen, hatte er nur spöttische Worte übrig. Die Partei müsse ihrem Kurs treu bleiben – irgendwann werde diese Geradlinigkeit belohnt.

Das Problem ist allenfalls, dass das endlose Warten in dieser Oppositionsrolle gerade die talentierten unter den städtischen SVP-Politikern früher oder später zermürbt: jene mit Ideen und Gestaltungswillen. Wenn es ihnen nicht gelingt, in die kantonale oder nationale Politik zu wechseln, wo sie mehr Möglichkeiten haben, verschwinden sie von der Bildfläche.

Einer, der es so lange ausgehalten hat wie kaum ein anderer, ist Mauro Tuena. Er politisiert inzwischen zwar auch in Bern, ist der Zürcher SVP als Präsident aber erhalten geblieben. Und er argumentiert ähnlich wie Blocher. «Ich bin zwar offen für alles», sagt er, «aber aufgrund von 20 Jahren Erfahrung auch vorsichtig.» Nicht nur wegen der drohenden Zerreissprobe mit der Mutterpartei, was allein schon heikel genug wäre. Man müsse vor allem auch sehen, dass die SVP das Sprachrohr all jener bleibe, für die sich in Zürich sonst niemand mehr einsetze. Jene, die sich eben gerade nicht als «urban» verstünden und vielleicht einfach nur einen Parkplatz wollten. «Wir sind die anderen», sagt Tuena.

Wenn man dieses Selbstverständnis aufgebe, sei das ein Balanceakt: Womöglich gewinne man in einem linken Stadtkreis ein paar Wähler dazu, vergraule aber in einer traditionellen Hochburg wie Schwamendingen umso mehr. «Wenn wir mit dieser Strategie am Ende des Tages einen von neun Stadtrats­sitzen erobern, aber fünf Sitze im Parlament verlieren: Ist das ein Erfolg?»

Beantworten muss dies letztlich die Parteibasis. Das Programm der Stadtzürcher SVP wird gerade überarbeitet – in einem demokratischen Prozess, in den sich jeder einbringen könne, wie Tuena betont. Es dürfte sich also bald zeigen, wie diese Basis darauf reagiert, dass das klassische SVP-Wählersegment in der Stadt schwindet. Ein Trend, der laut Politologe Hermann selbst für Schwamendingen gilt: Dort werden die in die Jahre gekommenen Reihenhäuschen der Genossenschaften mit ihren oft konservativen Bewohnern durch Neubauten ersetzt, die eine urbanere, links-grüne Klientel anziehen.

Eine Frage des Kleiderschranks

Das haben auch die jungen SVP-Exoten aus dem Kreis 4 und 5 gemerkt: Dort, wo die Partei traditionell stark sei, fehle es an Nachwuchs. Gemeinderat Stefan Urech, Präsident der Sektion, ist aber nicht der Ansicht, dass die SVP Konzessionen beim Kurs machen muss, um bei urbanen Wählern besser anzukommen. Nach seiner Erfahrung verändert sich die Wahrnehmung nur schon, wenn man in Stil und Erscheinung nicht ein wandelndes SVP-Klischee ist.

Der 29-Jährige, der im Parlament rein äusserlich auf der gegenüberliegenden Seite weniger auffallen würde als auf der eigenen, sagt, er werde von linken Ratskollegen wohlwollender behandelt als andere SVP-Vertreter – obwohl er inhaltlich genauso kompromisslos sei. Vielleicht liegt es auch daran, dass er Velo fährt, gern ins Theater geht, sich für Kunst interessiert. Und dass er in einer Debatte statt zu einem Gotthelf-Zitat zu Magrittes berühmtem Bild «Ceci n’est pas une pipe» greift, um einen Etikettenschwindel anzuprangern.

Politologe Hermann hat jedoch Zweifel, dass für die SVP in Zürich viel zu gewinnen ist, wenn man sich nur im Habitus ans städtische Milieu anpasst: «Der klassische urbane Typus funktioniert nicht, weil er nicht zur Haltung der SVP passt.» Mauro Tuena fügt hinzu, es sei in seiner Partei ein Balanceakt, sich als Parlamentarier nicht im Anzug zu kleiden. Auch damit könne man traditionelle Wähler vergraulen. Im Kreis 4 und 5, wo auch er selbst herkommt, müsse sich erst noch zeigen, ob man so Boden gutmache: Bisher sei das nicht der Fall.

