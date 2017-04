Zürcher Boutique geht – und bleibt die Miete schuldig

Peuterey ist eine aufstrebende Kleidermarke aus Lucca in der Toskana, 150 Kilometer südlich der Modehauptstadt Mailand. Vor zwei Jahren öffnete Peuterey einen Flagshipstore in Zürich an der Strehlgasse 9, einer belebten Shoppingzone zwischen den Hotels Storchen und Widder. An der Verbindungsachse Limmat–Rennweg boten die Italiener Damen-, Herren- und Kinderkleider im mittleren bis oberen Preissegment an.

Nun ist Peuterey weg – und hinterlässt einen Schuldenberg. Die Gruppe blieb Ende Dezember die Halbjahresmiete bis Mitte 2017 schuldig. Mails, Briefe und Anrufe ignorierten die Verantwortlichen, stattdessen räumten sie Ende Januar in einer Nacht-und-Nebel-Aktion den Shop inklusive des Lagers im Obergeschoss. Die Hausbesitzerin musste fristgerecht mahnen und per Ende März kündigen. Seither steht der Laden leer, neue Mieter gibt es noch keine.

300'000 Franken Miete

Das Abschleichen eines bekannten Modelabels wirft ein Schlaglicht auf Geschäftspraktiken, wie man sie in Zürich bisher eher nicht gewohnt war. Peuterey habe einen seriösen Eindruck gemacht, sagt Brigitta Bieri, die Besitzerin der Strehlgasse 9. «Dass die Leute sich einfach davonmachen, macht mich wütend», sagt sie. «Man fühlt sich über den Tisch gezogen.» Mit ihr könne man reden, wenn das Business nicht wie geplant laufe. Doch Peuterey habe sich verleugnen lassen und sei dann geflüchtet.

2012 hatten Unternehmer die Miss­fashion SA im Tessin gegründet. Sie unterzeichneten einen zehnjährigen festen Mietvertrag an der Strehlgasse bis Ende 2022. 2014 verkauften sie an Peuterey, aus Missfashion wurde Peuterey Swiss SA in Chiasso. Der Zürcher Langfristvertrag ging mit über. Die neue Peuterey Schweiz trug die Miete ins Grundbuch ein, um nach einem allfälligen Besitzerwechsel bleiben zu können. An dieser Lage kostet der Quadratmeter im Jahr bis zu 3000 Franken, bei 110 Quadratmeter Fläche also rund 300'000 Franken im Jahr für Peuterey.

Gepflegtes Ambiente: Im Inneren der Zürcher Peuterey-Filiale. Foto: peuterey.com

Die Italiener investierten erheblich in den Zürcher Shop, der im Januar 2015 eröffnet wurde. Es war der Markteintritt mit eigenem Laden in der deutschen Schweiz. Peuterey zahlte die Miete wie vereinbart für ein halbes Jahr im Voraus. Im Frühling 2016 firmierten die Besitzer Peuterey Swiss SA um in Retail 9 SA. Der Sitz blieb bei Arifida in Chiasso, ein Treuhandbüro. Chef ist dort Elia Ponti. Ponti gibt die Schuld der Strehlgasse-Besitzerin. Sie habe nicht mit sich reden lassen, worauf seiner Klientin Peuterey nur der Auszug geblieben sei. Die Miete stünde in keinem Verhältnis mehr zu den Einkommen der Kunden, seit die Boni sänken, meinte Ponti. Zürich müsse vom hohen Ross steigen.

Steckt Kalkül dahinter?

Laut Strehlgasse-Besitzerin Bieri gab es keinen ernsthaften Versuch, über den Mietzins zu reden. Die Verantwortlichen hätten sich vor Ende 2016 nie gemeldet und auch danach tagelang nicht rea­giert. Später sei dann eine Mail mit einem Terminvorschlag für ein Treffen eingetroffen. Aber auch zu jenem Zeitpunkt sei es unmöglich gewesen, einen verantwortlichen Manager der Modefirma ans Telefon zu bekommen.

Hinter dem Abgang mit einem kleinen Schuldenberg und dem Risiko des Imageschadens könnte Kalkül stecken. Am 30. März übergab eine Peuterey- Bevollmächtigte der Tochter der Strehlgasse-Besitzerin die Ladenschlüssel, zusammen mit einem Dokument, welches das Verhältnis der Parteien «per saldo aller Ansprüche» regeln wollte. Peuterey hätte damit abschleichen können, ohne den Vertrag zu erfüllen. Die Hauseigentümerschaft akzeptierte dies nicht. Sie kann zwar für die Monate Januar bis März auf ein entsprechendes Mietzinsdepot zurückgreifen. Doch Peuterey kann ihre Schweizer Tochter ohne grosse Schlagzeilen in den Konkurs gehen lassen. Damit würde sie sich aus der Affäre ziehen, ohne den Schaden zu begleichen.

(Tages-Anzeiger)