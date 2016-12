Zürcher Bünzlis gegen Zürcher Hippies

Im Dunkelhölzli, am Rande von Alt­stetten, wird Zürichs Gartenparadies ­erschaffen. Auf rund 40'000 Quadratmeter Fläche sollen Städter säen, tränken, jäten, ernten. 12,8 Millionen Franken lässt sich der Stadtrat die Umgestaltung und Sanierung der Felder kosten.

Nur ein zentraler Entscheid ist noch nicht gefällt: Wer genau wird die Äcker am Waldrand aufblühen lassen? Hinter den Kulissen spielt sich ein Verteilkampf ab. Vertreter zweier unterschiedlicher Schulen wollen im Dunkelhölzli tätig werden: die Gemeinschafts- und die Schrebergärtner. Das Verhältnis der beiden Gruppen ist nicht frei von Spannungen. Die gegenseitigen Vorurteile lauten ungefähr: Bünzlis, die jedes Unkräutchen wegjäten (Schrebergärtner). Oder: Hippies, deren kollektive Versuche im Chaos enden (Gemeinschaftsgärtner).

«Dahinter stehen gegensätzliche Philosophien», sagt die grüne Gemeinde­rätin Gabriele Kisker. «Es geht um den Privateigentums- gegen den Allmend­gedanken.» Das Dunkelhölzli sei öffentlicher Freiraum, durch den Bau von Schrebergärten würde er privatisiert. «Das ist Zersiedelung im Kleinen.» In Zürich bestehe ein grosses Bedürfnis nach gemeinsamem Gärtnern, sagt Kisker.

«Wahre Heimat» auf der Parzelle

Bei Gemeinschaftsgärten seien Konflikte vorprogrammiert, findet dagegen FDP-Gemeinderat Albert Leiser. Die erste Euphorie werde rasch verfliegen, nach ein paar Jahren würden sich nur noch wenige im Dunkelhölzli engagieren, zurück bleibe Wildnis. «Wahre Heimat finden die Menschen auf einer eigenen Parzelle. Nur so kann Verbundenheit und Verantwortung entstehen.»

Die politische Mehrheit in der Stadt steht auf der Seite der Gemeinschaftsgärtner: Vor gut drei Jahren hat der Gemeinderat einem Postulat von Eva-Maria Würth (SP) und Gabriele Kisker klar zugestimmt (dagegen waren SVP und FDP): Im Dunkelhölzli sollen «prioritär kooperative Nutzungen» entstehen.

Diese Forderung bewog mehrere Zürcher Gemeinschaftsgärtner, sich zusammenzutun und der Stadt unter dem Namen Grünhölzli einen ausgefeilten Plan zur Kultivierung des Areals vorzuschlagen. In Zürich wirkt seit Jahren eine engagierte Urban-Gardening-Szene, auf der Hardturmbrache zum Beispiel oder bei den Hardau-Hochhäusern. «Wir wollen ein Pionierprojekt in Sachen urbane Ernährung auf die Beine stellen», sagt Christian Müller, der Ortoloco, eine der grössten Zürcher Gartenkooperativen, mitaufgebaut hat. Zum Grünhölzli gehörten neben den Feldern ein Gemeinschaftsgebäude mit Hofladen, Schul- oder Generationengärten. Ein Dachverein würde alle Nutzungen koordinieren. Mitmachen dürften alle Zürcherinnen, Grünhölzli würde die Flächen an Untergruppen weitervergeben.

Das Pech der Grünhölzli-Promotoren ist, dass andernorts in Altstetten gerade zahlreiche Schrebergärten verschwinden. Im Juchhof wurden 50 davon wegen einer geplanten Strasse abgerissen. Dem neuen Eishockeystadion an der Vulkanstrasse werden 120 weitere weichen müssen. Für neue Familiengärten gibt es in Zürich aber kaum Platz – ausser im Dunkelhölzli.

Grafik: Das Dunkelhölzli-Areal Grafik zum Vergrössern anklicken.

Dazu kam, dass 2014 Filippo Leuten­egger (FDP) Chef der zuständigen Abteilung Grün Stadt Zürich wurde. Seine Partei steht Schrebergärten viel wohlwollender gegenüber als die seiner grünen Vorgängerin Ruth Genner.

Im letzten Jahr haben die Vertreter des Grünhölzli-Projekts ihre Ideen Grün Stadt Zürich in mehreren Sitzungen vorgestellt. Gleichzeitig bemühte sich der Familiengartenverein Altstetten-Albisrieden, der die Gärtner von der Vulkanstrasse vertritt, um das Areal.

Beide beackerten die Stadt erfolgreich. Wahrscheinlich werden sowohl die Grünhölzli-Gruppe als auch die Schrebergärtner auf dem Dunkelhölzli wirken können. «Wir haben gerade eine Zusage für einen kleinen Teil bekommen», sagt Schrebergärtner Adolf Gloor. Die Fläche werde etwa 20 Familiengartenfelder umfassen, die konkrete Planung soll nächstes Jahr beginnen. Einige Familiengärtner, die vom Stadion verdrängt würden, interessierten sich für einen Umzug, sagt Gloor. «Andere versuchen wir in anderen Kleingartenarealen unterzubringen. Viele werden aber aufhören. Sie fühlen sich zu alt, um neu anzufangen.»

Auch die Grünhölzli-Vertreter hätten konkrete Hinweise, dass sie als Trägerschaft einen Teil übernehmen könnten, sagt Christian Müller. «Das freut uns sehr.» Aus Müllers Sicht hätte aber ein weniger detailliert ausgearbeitetes Projekt ausgereicht. «Wir würden das Areal lieber Stück für Stück mit allen Beteiligten entwickeln.» Das käme wohl auch günstiger. Doch ein solch offenes Vorgehen entspreche nicht der Art der Stadt und berge ein gewisses Risiko. «Dabei haben wir mit unseren bisherigen Initiativen bewiesen, dass wir so etwas könnten.» Gabriele Kisker stimmt zu. Auch sie glaubt, dass kooperative Gruppen auf dem Dunkelhölzli weniger Infrastruktur brauchen würden. Dies verringere Eingriffe in die Landschaft.

Zwei Schulen nebeneinander

Bei der Frage, wie das Areal unter den Pächtern aufgeteilt wird, legt sich Grün Stadt Zürich noch nicht fest: «Wir richten uns nach den Bedürfnissen der Trägerschaften», sagt Sprecher Marc Werlen. Doch ein Grossteil des Landes liege auf Fruchtfolgeflächen, die man schonend und ohne viel Infrastruktur bewirtschaften müsse. Gemeinschaftsgärten erfüllen diese Anforderung besser.

Klar ist, dass künftig Gemeinschafts- direkt neben Familiengärtnern arbeiten. Das werde problemlos funktionieren, sagen Christian Müller und Adolf Gloor. Gloor fügt an, dass sein Verein vielleicht einen Versuch mit einem gemeinsam bewirtschafteten Feld starte. «Aber die meisten unserer Mitglieder, auch die jungen, wollen eine eigene Parzelle und klare Strukturen.»

Entschieden ist die Sache noch nicht. 2017 wird der Gemeinderat über den 12,8-Millionen-Franken-Kredit beraten. Im Stadtparlament hatten die Freunde der Gemeinschaftsgärten bisher eine deutliche Mehrheit.

