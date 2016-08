Zürich sieht sein Wachstum bedroht

Die Ringling-Abfuhr aus Lausanne irritiert Zürcher Bauexperten. «Es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass das Bundesgericht ein Projekt in diesem fortgeschrittenen Stadium völlig verhindert», sagt Matthias Wyssmann, Sprecher des Zürcher Hochbaudepartements. Von den städtischen Baujuristen könne sich keiner an einen ähnlichen Fall erinnern. Erstaunlich sei, dass das Bundesgericht ein Projekt kippe, das lokale Instanzen wie das Baurekursgericht und das Verwaltungsgericht mehrmals gründlich sowie vor Ort überprüft hätten.

Für den Stadtrat bedeutet der Entscheid einen besonderen Affront. Er hat Ringling von Beginn weg unterstützt. Seine Bausektion, bestehend aus drei Stadträten, hat das Projekt mehrmals gutgeheissen. Auch in der Wettbewerbsjury sassen städtische Vertreter.

«Genau prüfen»

Bei der Stadt befürchtet man, dass das Bundesgerichts-Nein eine weitere Hürde schafft, die das Verdichten erschwert. «Wir werden genau prüfen, auf welche grösseren Projekte das Urteil negative Auswirkungen haben könnte», sagt Matthias Wyssman. Die Ablehnung begründet das Bundesgericht mit der «fehlenden Eingliederung in die Umgebung». «Bei diesem Punkt handelt es sich um Einordnungsfragen. Offensichtlich ist das Bundesgericht anderer Meinung als all die vielen Fachleute zuvor.»

Der Baustopp aus Lausanne ist nicht der erste höhere Entscheid, der Zürichs Wachstum zu bremsen droht. Kürzlich hat der Bundesrat drei Viertel der Stadt zu «schützenswerten Ortsbildern» erklärt, was deren Veränderung beeinträchtigt. Zürich will und muss in den nächsten Jahrzehnten um 80'000 Bewohner grösser werden. «Das geht nicht ohne Verdichtung, das sollte auch dem Bund bewusst sein», sagt Matthias Wyssmann.

Hoffen auf einen Einzelfall

Zürcher Politiker teilen die Befürchtungen. «Es ist problematisch, wenn das Bundesgericht den Ortsbildschutz so stark gewichtet», sagt Michael Baumer, FDP-Gemeinderat und Präsident der Kommission für die neue Bau- und Zonenordnung (BZO). Dies könne zu einer «Einfrierung der Stadt» führen. Entscheidend sei, ob das Bundesgericht nur so urteilte, weil es sich beim Rütihof um ein abgelegenes Aussenquartier handle. «Dann bliebe die Ablehnung wohl ein Einzelfall.» Falls das Bundesgericht die Kriterien aber in der ganzen Stadt derart hoch ansetze, bekomme Zürich ein Problem. «Dies würde wohl mehr Anwohner dazu ermuntern, Grossprojekte juristisch bis zur letzten Instanz zu bekämpfen», sagt Baumer.

Markus Knauss, grüner Gemeinderat und Vizepräsident der BZO-Kommission, kann das Urteil nicht nachvollziehen. Im Rütihof gebe es bereits hohe Häuser, oft von diskutabler architektonischer Qualität. «Ich verstehe nicht, wie Ringling dieses Quartier verschandeln soll.» Gleichzeitig glaubt Knauss nicht, dass sich das Bundesgericht Zürichs Wachstum entgegenstelle. Es habe kürzlich mehrere Urteile gefällt, die einen konsequenten Vollzug des Raumplanungsgesetzes einforderten und sich damit gegen die Zersiedelung richteten. «Konsequenterweise können sich die Richter nicht gleichzeitig gegen eine Verdichtung innerhalb der Städte wehren.»

(Tages-Anzeiger)