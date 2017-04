Zürich-Wipkingen hat wieder Strom

In Wipkingen ist am Sonntagabend um den Bucheggplatz, an der Bucheggstrasse und Käferholzstrasse, der Strom ausgefallen. Gemäss einer Medienmitteilung des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich (EWZ) hat der Ausfall von 20.31 Uhr bis 21.09 Uhr gedauert. Es seien rund rund 443 Anschlüsse betroffen gewesen. Grund für den Ausfall war ein Kurzschluss bei einem Leitungsabgang im Unterwerk «Letten Neu», so das EWZ.

Leser-Reporter meldeten Stromausfälle bis hin zum Limmatplatz. Ein Video zeigte zudem die im Dunkeln liegende Limmatstrasse.

(mch)