Die Zöllner stoppten am frühen Mittwochmorgen ein Auto, das zuvor an einem unbewachten Grenzübergang in der Region Rafz eingereist war. Im Wagen des Schweizers fanden die Zöllner 314 Stangen unversteuerte Zigaretten (62’800 Stück).

Sein Komplize konnte ebenfalls angehalten werden. Es handelt sich um einen Türken, der als Vorfahrer den Schmuggler vor allfälligen Grenz- und Polizeikontrollen im Inland oder im Grenzgebiet hätte warnen sollen. Beide Täter wurden wegen des Verdachts auf wiederholten Einfuhrschmuggel von Zigaretten festgenommen und in Untersuchungshaft gesetzt.

6000 Stangen Zigaretten geschmuggelt

Die Ermittlungen der Zollfahndung ergaben, dass die beiden Männer die Zigaretten im Zollfreigebiet Samnaun im Unterengadin gekauft hatten. Laut Peter Zellweger, Informationsbeauftragter der Zollkreisdirektion Schaffhausen, umfuhren sie dann die Schweiz via Österreich und Deutschland und reisten im Rafz in die Schweiz ein. Die beiden Schmuggler hatten zwischen Dezember 2015 und Juni 2016 in mindestens zwanzig Fahrten insgesamt 6000 Stangen unversteuerte Zigaretten in die Schweiz geschmuggelt.

Die Täter kauften die Zigaretten jeweils in Samnaun zum steuerbefreiten Preis von 40 Franken je Stange und brachten sie mit ihren Autos in die Schweiz. Hier verkauften sie die Zigaretten vergünstigt an Kioskbetreiber in der Region Zürich. Die Täter erzielten jeweils einen Gewinn von rund 20 Franken pro Stange. Dabei hinterzogen die beiden Täter Einfuhr- und Tabaksteuern in der Höhe von über 300’000 Franken.

Sechs Kioskbetreiber wirkten als Hehler

Neben den beiden Verhafteten werden noch sechs weitere Personen wegen Zoll- und Steuerhehlerei angeklagt. Es handelt sich dabei um Kioskbetreiber in der Stadt Zürich. Sie hatten geschmuggelte Zigaretten zu marktunüblich tiefen Preisen gekauft. Die Beschuldigten müssen mit hohen Geldstrafen und der Nachforderung der hinterzogenen Abgaben rechnen, die beiden Verhafteten mit Freiheitsstrafen.

Die Eidgenössische Zollverwaltung hat in den letzten zwei Jahren in Samnaun eine Zunahme von geschmuggelten Zigaretten festgestellt: insbesondere mit bandenmässig organisierten Gruppierungen. Deshalb müssen die in Samnaun verkauften steuerbefreiten Zigaretten nun den Aufdruck «duty-free» tragen, und es gilt eine Höchstverkaufsmenge von zwei Stangen pro Person und Tag. (Tages-Anzeiger)