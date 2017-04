An Silvester Frau begrapscht – Landesverweis

Silvesternacht 2017, Bürkliplatz, ca. 2.15 Uhr. Eine 45-jährige Frau hält sich an einem Pfosten des zwischen Fraumünsterstrasse und Stadthausquai aufgestellten Zeltes fest. Nur so kann sich die Frau, komplett betrunken, einigermassen auf den Beinen halten.

Der 20-jährige afghanische Asylbewerber, der in dieser Nacht angeblich zum ersten Mal Alkohol (Wodka) getrunken und bis zu 1,45 Promille intus hat, hält die Frau am Arm, zieht sie auf die andere Strassenseite, lehnt sie an einen Baum und küsst sie auf den Mund. Gleichzeitig fasst er mit beiden Händen über den Kleidern an die Brüste der aufgrund ihres Zustandes (1,99 bis 2,74 Promille) völlig wehrlosen Frau.

Am Boden umarmt

Schliesslich fällt die Frau zu Boden, weil sie nicht mehr in der Lage ist, allein zu stehen. Dem 20-Jährigen gelingt es nicht, sie aufzurichten. Er zieht sie einige Meter zu einem anderen Baum, wo er die laut Anklage «völlig regungslose Geschädigte mit dem Rücken auf den Boden, halb in ein Gebüsch, legt». Der Afghane legt sich ebenfalls auf den Boden «und umarmt die Geschädigte, wobei er sein rechtes Bein angewinkelt über die Beine der Geschädigten legt». Gleichzeitig küsst er sie «und berührt sie mit der rechten Hand über der Kleidung im Bereich des Oberkörpers und zumindest mit dem Arm an den Brüsten, wobei die Jacke der Geschädigten bis zur Taille offen ist».

Soweit die Anklage. Im Normalfall würde sich die Staatsanwaltschaft fragen, ob es sich bei den Handlungen des jungen Mannes um sexuelle Belästigungen gehandelt hat, ob ein entsprechender Strafantrag vorliegt und dann mutmasslich per Strafbefehl eine Busse aussprechen. Der Fall ist aber nicht normal: Die Frau war aufgrund ihres Zustandes nicht in der Lage, sich gegen die ungewollten Berührungen zu wehren. Wer aber an einer Person sexuelle Handlungen vornimmt und dabei weiss, dass diese Person zum Widerstand unfähig ist, macht sich der Schändung schuldig und kann zu einer Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren verurteilt werden.

«Der Gesetzgeber hat dem Gericht mit der Landesverweisung keine leichte Aufgabe überlassen.»Robert Amsler, Richter

Und seit dem 1. Oktober letzten Jahres gilt zusätzlich: Wird ein Ausländer wegen Schändung verurteilt, spricht das Gericht eine obligatorische Landesverweisung zwischen fünf und fünfzehn Jahre aus – und zwar unabhängig von der Höhe der Strafe. Tatsächlich beantragte der Staatsanwalt eine Verurteilung wegen Schändung, eine bedingte Freiheitsstrafe von zwölf Monaten und eine obligatorische Landesverweisung für sieben Jahre.

Dass der Afghane wegen Schändung verurteilt und zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt wurde, lag auf der Hand und war auch vom Verteidiger nicht wirklich infrage gestellt worden, auch wenn für ihn eine bedingte Strafe von vier Monaten angemessen gewesen wäre.

Strittig war natürlich die beantragte Landesverweisung. Denn das Gericht darf laut Gesetz auch auf eine eigentlich obligatorische Landesverweisung verzichten, «wenn diese für den Ausländer einen schweren persönlichen Härtefall bewirken würde und die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegenüber den privaten Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz nicht überwiegen». Den schweren Härtefall begründet der Verteidiger mit dem Umstand, dass der 20-Jährige vor den Taliban geflüchtet sei, die seinen Bruder getötet hätten. Zudem seien die Handlungen zwar «nicht akzeptabel, aber auch nicht gravierend».

Ganzer Schengen-Raum betroffen

Da dem Einzelrichter Robert Amsler die Fluchtgeschichte «nicht besonders glaubhaft» schien, verneinte er einen schweren persönlichen Härtefall und ordnete eine sechsjährige Landesverweisung an. Amsler räumte aber auch ein, dass mit der Wiedereinführung der gerichtlichen Landesverweisung «sehr vieles unklar» geblieben sei. «Der Gesetzgeber hat dem Gericht mit der Landesverweisung keine leicht Aufgabe überlassen», sagte er. Der Verteidiger kündigte an, er werde die Frage der Landesverweisung vom Obergericht überprüfen lassen.

Die Gerichte haben mit der Verankerung der Landesverweisung im Strafgesetzbuch noch eine weitere Aufgabe übernommen, über die in weiten Teilen der Öffentlichkeit nichts bekannt ist: Sie müssen auch entscheiden, ob es verhältnismässig ist, die Landesverweisung im Schengener Informationssystem (SIS) einzutragen. Die Folge: Die Landesverweisung gilt dann nicht nur für die Schweiz, sondern auch für alle anderen Staaten, die im Schengen-Raum zusammengeschlossen sind. Im Fall des Afghanen entschied Richter Amsler, diesen Eintrag anzuordnen.

Ob der Mann überhaupt des Landes verwiesen werden kann, hängt wesentlich vom Entscheid des Staatssekretariats für Migration ab. Denn anerkannte Flüchtlinge dürfen laut Bundesverfassung nicht in einen Staat ausgeschafft werden, in dem sie verfolgt werden. (Tages-Anzeiger)