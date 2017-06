An Street-Parade mit zerschlagener Wodkaflasche zugestochen

Nur durch einen Zufall gab es an der Street-Parade 2016 kein Todesopfer. Denn es wurden nicht nur zwei Franzosen durch Stiche lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei damals meldete, sondern noch ein weiterer Mann, wie erst jetzt bekannt wurde.

Es geht um einen Streit am damaligen Samstagabend bei der Rathausbrücke zwischen mehreren Männern. Die Staatsanwaltschaft klagt einen heute 23-jährigen Brasilianer, der in Biel lebt, wegen versuchter vorsätzlicher Tötung an. Demnächst wird er sich vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten müssen.

Mit Wodkaflasche auf Peruaner los

Doch was war an dem Street-Parade-Abend passiert? Laut Anklageschrift war der Beschuldigte mit Kollegen unterwegs. Dabei stritten vor dem Kaffee Rathaus am Limmatquai zwei Männergruppen, insgesamt zwischen 10 bis 15 Männern. Warum es zum Streit kam, ist bislang unbekannt. Sicher ist: Alkohol war im Spiel. Denn der Brasilianer ging mit einer Wodkaflasche auf einen heute 25-jährigen Peruaner los. Eine Frau trat dazwischen und versuchte ihn vergeblich davon abzuhalten.

Die Situation eskalierte, als der Beschuldigte auf den Boden fiel und die Wodkaflasche zerbrach. Der Brasilianer stach mit dem abgebrochenen, scharfrandigen Flaschenhals dreimal in den Rücken und Nacken des Opfers ein. Dieser erlitt unter anderem eine 14 Zentimeter tiefe Stichverletzung an der Halswirbelsäule. Nur durch grossen Zufall wurde auf kein lebenswichtiges Organ oder Blutgefäss eingestochen – dann hätte die Verletzung tödlich enden können.

Obwohl der Brasilianer von einem Unbekannten weggedrängt wurde, schlug er weiter auf den fliehenden Peruaner mit Fäusten und Füssen ein. So stampfte er gemäss Anklageschrift mit dem linken Schuh mindestens einmal wuchtig gegen den Kopf des am Boden liegenden Opfers. Er liess erst ab, als er von anderen Männern festgehalten und auf den Boden gestossen wurde. Die alarmierte Stadtpolizei konnte den Schläger verhaften.

Fusstritte auf das am Boden liegende Opfer

Staatsanwalt Adrian Kaegi verlangt wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und weiterer Delikte für den Brasilianer eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren. Der Beschuldigte habe vorsätzlich gehandelt oder zumindest den Tod des Opfers in Kauf genommen. Dass der Peruaner nicht gestorben sei, sei nur dem Zufall zu verdanken. Weiter heisst es in der Anklageschrift, dass die Fusstritte auf den Kopf ein schweres Schädel-Hirn-Trauma mit Hirnblutungen hätten verursachen können. Auch dies habe der Beschuldigte gewollt oder zumindest in Kauf genommen.

Zwei weitere Personen lebensgefährlich verletzt

Neben diesem Vorfall ist noch ein weiterer Fall wegen versuchter Tötung bei Staatsanwalt Adrian Kaegi hängig. Es handelt sich um den eingangs beschriebenen Vorfall am frühen Sonntagmorgen, über den die Stadtpolizei damals in einer Medienmitteilung folgendermassen berichtete: «Kurz vor 0.30 Uhr kam es am Utoquai zur wohl schwersten Auseinandersetzung der Nacht. Dabei erlitten zwei 28-jährige Franzosen lebensgefährliche Stich- und Schnittverletzungen. Zwei Tatverdächtige, ein 18-jähriger Iraner und ein gleichaltriger Schweizer, wurden kurz darauf festgenommen, nachdem sie sich, ebenfalls verletzt, zu einem Sanitätsposten beim Opernhaus begaben. Der genaue Tatablauf und der Hintergrund der Auseinandersetzung sind noch völlig unklar.» (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)