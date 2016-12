Führte BMW-Totalschaden zu Vatermord?

Weiterhin ist unbekannt, warum es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 16. Dezember, zu einem blutigen Vorfall mit einem Toten in Zürich-Albisrieden gekommen ist. Dabei kam ein 52-jähriger Schweizer Familienvater ums Leben. Sein 27-jähriger Sohn soll ihn erstochen haben.

Beim Familiendrama wurden zudem der mutmassliche Täter, seine 54-jährige Mutter und sein jüngerer, 24-jähriger Bruder schwer verletzt. Die Tat ereignete sich in einem Genossenschafts-Mehrfamilienhaus an der Ginsterstrasse.

Nun ist ein mögliches Motiv aufgetaucht. Der 27-Jährige hatte wenige Tage vor der Tat den teuren BMW des Vaters zu Schrott gefahren. Dass der Wagen für den Vater eine grosse Bedeutung hatte, zeigten Bilder auf seinem – inzwischen gelöschten – Facebook-Profil. Der 52-jährige Mitarbeiter von Entsorgung & Recycling Zürich hatte stolz vor dem BMW posiert. Laut Polizei war es in der Tatnacht in der Wohnung zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen, die schliesslich ausser Kontrolle geriet. Dabei sei mindestens eine Stichwaffe eingesetzt worden. War der zu Schrott gefahrene BMW Auslöser des Streits gewesen?

Familie zieht aus Wohnung aus

Inzwischen hat der jüngere Bruder das Spital wieder verlassen können. Über den Gesundheitszustand der Mutter und des verhafteten älteren Sohnes ist nichts bekannt. Die Familie scheint aus der Wohnung ausziehen zu wollen. Nachbarn haben gesehen, wie der jüngere Sohn Gegenstände aus dem Haus trug. Die Fensterläden sind geschlossen, und die Telefonnummer ist nicht mehr in Betrieb. Vor der Balkontür zum Gartensitzplatz haben Bekannte und Nachbarn Blumen und Kerzen in Erinnerung an das Opfer hingestellt.

Der mutmassliche Täter hat laut Nachbarn psychische Probleme und war schon lange in Behandlung. Zudem soll er Drogen konsumiert haben. Der 27-Jährige arbeitete nicht und sei draussen selten anzutreffen gewesen. Kaum ein Nachbar der Familie weiss Genaueres über ihn. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)