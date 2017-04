Lieferwagenbrand greift auf Fassade über

Am Mittwochabend um 22 Uhr brannte ein Lieferwagen lichterloh. Die Feuerwehr musste beim Eintreffen im Gewerbegebiet von Bülach feststellen, dass das Feuer bereits aufs nebenstehende Gebäude übergegriffen hatte. Auch das naheliegende Bahnbord fing Feuer.

Der Brand konnte gemäss den Angaben der KAntonspolizei Zürich schnell gelöscht werden, der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Franken geschätzt. Verletzt wurde niemand. Ob Brandstiftung vorliegt, ist unklar. Die Spezialisten der Polizei ermitteln.

Es ist der zweite grössere Brand in diesem Jahr in Bülach. Im Januar hatte ein Brandstifter die Shisha-Lounge des Restaurants Buffalo's in Brand gesteckt und war dabei gefilmt worden. (pu)