Neunjährige nach Kollision mit Tram schwer verletzt

Kurz nach 17.45 Uhr war das neunjährige Mädchen am Mittwochabend mit seinem Velo auf dem Trottoir der Winterthurerstrasse in Richtung Glattwiesenstrasse unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein Cobra-Tram der Linie 9 auf dem Tramtrassee der Winterthurerstrasse in Richtung Schwamendingerplatz. Nach bisherigen Erkenntnissen bog das Kind bei der Hausnummer 625 unvermittelt nach rechts auf den Fussgängerübergang – der über die Tramgleise führt – ab. Dabei geriet es vor das entgegenkommende Tram.

Obwohl der Trampilot sofort eine Vollbremsung eingeleitet hatte, wurde das Mädchen durch das Tram erfasst, schreibt die Stadtpolizei heute in einer Mitteilung. Nach einer Erstversorgung von Schutz & Rettung am Unfallort musste es mit unbekannten, aber schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Zur Spurensicherung wurde nebst dem Unfalltechnischen Dienst der Stadtpolizei Zürich auch das Forensische Institut Zürich beigezogen. (hoh)