Schachtdeckel-Wurf: Ein Mann wurde aus U-Haft entlassen

Nach dem Fussballmatch FC Winterthur gegen den FC Zürich vom 13. Mai kam es zu einem tragischen Vorfall. Vorerst Unbekannte warfen vom Parkhaus über den Geleisen des Bahnhofs eine Gitterschachtabdeckung auf eine Gruppe von FCZ-Fans hinunter. Die FCZ-Fans befanden sich auf dem Nachhauseweg. Das schwere Metallteil traf einen 27-jährigen Schweizer aus Zürich. Der Mann wurde am Kopf schwer verletzt und musste auf die Intensivstation des Spitals gebracht werden.

Vier Tage später konnte die Kantonspolizei die beiden mutmasslichen Täter verhaften, zwei Schweizer im Alter von 19 und 21 Jahren aus dem Bezirk Winterthur. Inzwischen ist einer der beiden Männer aus der Untersuchungshaft entlassen worden, wie Staatsanwalt Michael Scherrer auf Anfrage sagte. Es wird hier wohl eine Einstellungsverfügung geben.

Opfer geht es besser

Der andere ist weiterhin in Haft. Dazu, ob ein Geständnis vorliege, und zu Fragen des Motivs machte Scherrer keine Angaben, da die Untersuchung noch nicht abgeschlossen sei. Das Verfahren wird derzeit unter dem Titel versuchte vorsätzliche Tötung geführt. Laut Scherrer sind die beiden Beschuldigten nicht direkt dem FCW-Fanblock zuzurechnen. Der FC Winterthur und die im Fanrat organisierten Fangruppen hatten sich in einer Medienmitteilung vom gewalttätigen Vorfall am Hauptbahnhof distanziert. Laut Scherrer geht es dem Opfer den Umständen entsprechend gut, die Heilung würde positiv verlaufen. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)