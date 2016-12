«Tuena-Schubser» kommt vor Gericht

Im November war schon ein anderer ehemaliger Binz-Besetzer wegen eines ähnlichen Delikts vor Gericht gestanden. Der 27-jährige Politikwissenschaftler war dabei gewesen, als der Zürcher FDP-Stadtrat Filippo Leutenegger von mehreren Personen angerempelt, beschimpft und vom Binz-Areal weggeschickt wurde. Der Hintergrund: Mehrere Hundert Leute hatten im Juli 2015 das leer stehende Industrieareal in der Binz in Zürich-Wiedikon für ein Wochenende besetzt und eine laute Open-Air-Party gefeiert. Sowohl Leutenegger als auch der Stadtzürcher SVP-Präsident Mauro Tuena wollten sich vor Ort ein Bild machen.

Nun steht Ende Januar auch ein zweiter Binz-Besetzer wegen Nötigung und weiterer Delikte vor einem Einzelrichter. Es handelt sich um einen heute 30-jährigen Maurer aus dem Zürcher Oberland. Laut Anklageschrift soll sich der vermummte Beschuldigte in rasantem Tempo zu Tuena begeben und ihn in aggressiver Weise als «Fascho» und «Fascho-Sau» beschimpft haben. Tunea befand sich aber nicht auf dem Gelände, sondern war beim direkt benachbarten kleinen Park bei der Üetliberg-/Grubenstrasse, wo er mit Journalisten ein Interview geben wollte. Der Beschuldigte soll den damaligen SVP-Gemeinderat und heutigen Nationalrat weggeschubst und gefordert haben, er solle «abhauen», er habe hier nichts zu suchen. Dabei, so die Anklageschrift, stiess er mit seinen Händen Tuena heftig an dessen Oberkörper und trieb ihn vor sich her, sodass Tuena den Ort fluchtartig verlassen musste.

Der Vorfall wurde vom Lokalsender «Tele Top» gefilmt. Dank den Videoaufnahmen konnte der Beschuldigte identifiziert und in diesem November verhaftet werden. Der Maurer sass zwei Tage im Gefängnis.

Neben dem Vorwurf der Nötigung und Tätlichkeiten im Fall Tuena ist der 30-Jährige auch wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch angeklagt. Es geht dabei um eine Hausbesetzung an der Kappelistrasse im Kreis 2 im Juli 2015. Zudem wird dem Maurer vorgeworfen, mit dem Velo bei Rotlicht und mit dem Handy telefonierend über eine Kreuzung im Kreis 6 gefahren zu sein. Als ihn ein Bike-Polizist zum Anhalten aufforderte, widersetzte er sich der Kontrolle, beleidigte den Beamten und floh. Erst als er die Sirenen der zusätzlich angeforderten Polizeipatrouille hörte, gab er seinen Widerstand auf.

Unbedingte Geldstrafe gefordert

Der Staatsanwalt fordert, dass der Maurer mit einer Geldstrafe von 3600 Franken zu bestrafen sei (120 Tagessätzen zu 30 Franken). Zudem soll er eine Busse von 500 Franken bezahlen. Im Weiteren verlangt der Staatsanwalt, dass zwei früher bedingt ausgesprochene Geldstrafen von insgesamt 3600 Franken zu vollziehen sind. Auch für die Untersuchungskosten von 1100 Franken soll der Beschuldigte aufkommen.

Im Fall des «Filippo-Schubsers» hatte ein Einzelrichter vor zwei Monaten den 27-jährigen Politikwissenschaftler vom Vorwurf der Drohung und Gewalt gegen Beamte freigesprochen. Der Einzelrichter verurteilte den Beschuldigten lediglich wegen Hinderung einer Amtshandlung zu einer unbedingten Geldstrafe. Zudem erhielt der Mann eine Genugtuung, weil er rechtswidrig in Untersuchungshaft gesetzt worden war. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)