«Das ist naiv oder ignorant»

Im Vorwort schreiben Sie, dass für Sie die gesellschaftlichen Zustände erst komisch, dann unangenehm und verletzend waren. Dann kam die Wut und schliesslich das Lachen. Erinnern Sie sich an einen konkreten Vorfall?

Ja, das ist ein typisches Muster, das passiert im Kleinen und Grossen immer wieder. Als ich angefangen habe, feministische Texte zu schreiben, haben Leute kommentiert: «So hässlich und verbittert, wie die aussieht, kann sie ja nur solche Texte schreiben», und einerseits wusste ich, dass das keine besonders eloquente Kritik ist, andererseits dachte ich, Mist, ich brauche ein besseres Foto. Es wird aber nicht besser mit einem besseren Foto, die Leute sagen dann höchstens: ­«Jemand soll sie halt mal ficken, damit sie sich ­beruhigt.» Das kann man dann nur noch schwer ernst nehmen.

In Ihrem Buch schreiben Sie, dass wir viel Arbeit in die Rollen stecken, die wir spielen. Spielen Sie auch eine?

Wir alle spielen immer wieder verschiedene Rollen, ob die der Tochter, des Vaters, der Kundin im Geschäft oder die des Freundes, das gehört zum Leben. Blöd ist nur, wenn die Rollen uns unsinnig einengen, weil ich zum Beispiel ?denke, ich muss mich auf eine bestimmte Art ­verhalten, weil ich ein Mädchen bin – hübsch, sanft, kümmernd, nicht zu laut. Wozu? Was verliere ich eigentlich, wenn jemand mich für einen Jungen hält?

Konnten Sie sich von diesen Gedanken lösen?

Bestimmt nicht komplett. Ich wüsste gern, wie es wäre, hundertprozentig ohne Geschlechterstereotype zu leben, aber ich glaube nicht, dass ­irgendjemand, den ich kenne, so weit ist.

Stimmrecht, geteilte Kinderbetreuung, Karrierechancen: Ich kenne viele junge Frauen, die Feminismus für veraltet halten. Ein Fehler?

Es ist ja eine der Errungenschaften des ­Feminismus, dass viele Frauen heute lange Jahre leben können, bis sie zum ersten Mal Ungerechtigkeiten feststellen. Das ist eigentlich ja etwas Gutes. Ein Fehler ist es, wenn diejenigen, die sich völlig frei fühlen, denken, andere hätten nicht das Recht, weiter für Gerechtigkeit zu kämpfen. Das ist dann entweder naiv oder ignorant.

Wieso verfallen viele Paare spätestens nach der Familiengründung in alte Rollenmuster?

Wenn sich zeigt, dass am Ende doch wieder die Frau viel mehr Zeit mit Kindern und ­Haushalt verbringt, sind Paare oft erschrocken: «Wir dachten, wir wären viel weiter», heisst es dann. Sie ­denken, sie rutschen da irgendwie magisch rein, dabei sind die Gründe, warum wir diese Rollen annehmen, handfest: frühe Rollenverteilung seit dem Kindesalter, schlechtere Bezahlung von Frauen, unterschiedliche Erwartungen von Arbeitgeber(innen) und Kolleg(innen), das gibt es ­alles immer noch.

Lesen auch Männer Ihre Texte?

Ja, sehr aufmerksam sogar. Ich erzähle denen in meinem Buch teilweise Sachen, die ihre Partnerinnen ihnen nie erzählen würden, weil: zu peinlich, zu verrückt. Viele bedanken sich dafür, das ist schön. Für die «Spiegel online»-Kolumnen bedanken sich weniger Männer, aber ich schreibe auch nicht ­dafür, damit sich irgendwer bedankt. Dann ­müsste ich vielleicht besser Schönheitschirurgin werden oder so.

