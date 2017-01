Die Aliens sind wir

Zu Beginn ihrer Frankfurter ?Poetik-Vorlesungen, die 2014 unter dem Titel «Nicht sterben» erschienen, erzählt Terézia Mora von einem Kinobesuch mit ihrer Tochter. Sie schauen sich den Animationsfilm «The Croods» an, der von einer Urmenschenfamilie erzählt, die ihre Höhle zu Beginn nur im Notfall verlässt. Die jugendliche Tochter jedoch will die Welt entdecken – auch auf die Gefahr hin, einem Säbelzahntiger über den Weg zu laufen. Sie sei in dem Alter, schreibt Mora, «in dem man die ererbten Erzählungen auch dann infrage stellt, wenn man die Alternativen noch gar nicht kennt.» In diesem Urzeitmädchen erkennt Terézia Mora sich selbst. Genau so sei es gewesen, als sie mit dem Schreiben begann: «Aus der Höhle kommen und überleben, nicht irgendwie, sondern in einer neuen Qualität.»

Unterdessen bewegt sich Mora seit vielen Jahren erfolgreich durch die Wildnis. Gleich mit ihrem ersten Erzählband, «Seltsame Materie» (1999), wurde die gebürtige Ungarin als eins der grossen Talente der deutschen Literatur entdeckt. Zuletzt erhielt sie 2013 für den Roman «Das Ungeheuer» den Deutschen Buchpreis. Ruhm und Ehre wird ihr auch zuteil als Übersetzerin aus dem Ungarischen, unter anderem von Péter Esterházy.

In ihrem neuen Buch «Die Liebe unter Aliens» (2016) legt sie zum ersten Mal seit ihrem Debüt wieder Erzählungen vor. Es sind grossartige Momentaufnahmen der menschlichen Existenz in unserer Zeit. Der Ton bewegt sich im gesamtem Spektrum zwischen Drastik und lichtvoller Zartheit. Die Protagonisten – einsame, verlorene, vorsichtig suchende Menschen allen Alters – zögern, wenn es darum geht, ihre Höhle zu verlassen. Sie tun es aber doch. Zum Beispiel Sandy und Tim in der Titelgeschichte: zwei ganz junge Menschen, fast noch Kinder, die verzweifelt ihr Glück suchen, und plötzlich einfach verschwinden. Terézia Mora versieht ihre kleinen Leben mit einem Hauch von Heldentum.

