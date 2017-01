Ein Mann tielt aus

Lorenz Keiser ist guter Dinge: Er hat die letzten Wochen über in der Provinz sein neues Stück «Matterhorn Mojito» getestet und daran herumgefeilt in Hinblick auf die Uraufführung im Zürcher Theater am Hechtplatz. «Es ist jetzt schon zu 99,7 Prozent so, wie ich es haben möchte», erzählt er nach einem Auftritt in Brugg. Er spielt einen Mann, der zwölf Freundinnen und Freunde zum Essen eingeladen hat und feststellen muss, dass wirklich alle irgendwas nicht essen könnendürfenwollen. Das Ganze laufe auf einen Konflikt zu: «Auf der einen Seite die essende Klasse, auf der ?anderen das ­Vegetariat.»

Noch wichtiger aber sind die Themen Immigration, Islam – und wie wir Schweizer damit umgehen. Da gab es den Fall, ­dass unsere bundeseigenen Rüstungsbetriebe 225'000 Handgranaten an die Vereinigten Arabischen Emirate verkauften. Die Waffen verschwanden – bis der Islamische Staat in der Türkei mit ebendiesen Handgranaten Menschen in die Luft sprengte. «Das war nicht gut für das Image der Schweiz», ?erzählt Keiser. «Und was schlägt Andreas Glarner von der SVP vor? Man solle künftig nicht mehr ‹Made in Switzerland› draufschreiben.» So weit, so blöd. Aber jetzt kommt die keisersche Volte: «Komplex wird die Sache dadurch, dass unsere Renten ?bezahlt werden aus dem Gewinn, den die Schweizer Rüstungsindustrie mit solchen Waffenverkäufen macht.»

Ja, Lorenz Keiser ist nach wie vor einer der besten Zeitungsleser überhaupt. Und was ihn ebenfalls auszeichnet: Er hackt nicht nur auf den Rechten herum, sondern macht sich auch über die eigene Szene lustig. Etwa über den Vorschlag der SP, die als Reaktion auf den Silvesterskandal in Köln – «Was haben die denn für ein Frauenbild?» – ­Sexkurse für Asylbewerber vorschlug.

Für «Matterhorn Mojito» hat er sich Massimo Rocchi als Regisseur geholt. «Ich komme vom Wort her», erklärt Keiser. «Da brauche ich jemanden, der einen anderen Blick hat als ich, mehr vom Darstellerischen her kommt.» Und was hat es mit dem Titel auf sich? Keiser lacht. «Vor fünf Jahren wusste kaum jemand hier, was ein Mojito ist. Und jetzt findest du den an jeder Ecke. Und dann kommt das typisch Schweizerische: Wir sind Meister darin, fremde Ideen aufzugreifen und – ‹Wer häts erfunde?› – als eigene auszugeben, ob das nun das Christentum ist oder ein Drink. Man nimmt also einen kubanischen Cocktail und kombiniert ihn mit dem Schweizer Berg schlechthin.»

Mittwoch, 20 Uhr, Theater Hechtplatz. Bis 12. März. www.theaterhechtplatz.ch (Zueritipp)