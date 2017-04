«Hass verdummt»

Hass

«Ich bin kein Philosoph, nicht einmal Systematiker, ich kann nicht definieren. Übrigens meine ich, dass ich selten hasse; genauer: nur kurzatmig, sofern Hass sich auf eine Person bezieht. Als Hassender liegt mir dringender an Versöhnung, als wenn ich der Gehasste bin. Hass als Stichflamme, das kann für Augenblicke erhellen, auf die Dauer verdummt er mich: als Hassenden, nicht als Gehassten. Trotz einer natürlichen Dosis von Selbsthass bin ich vorerst erstaunt, wenn ich mich von jemand (ohne dass ich ihm je ein Bein gestellt habe) gehasst finde. Habe ich mit Sympathie gerechnet? Auch nicht. Was erstaunt, ist die uner wartete Intensität einer einseitigen Beziehung. Der Reflex ist nicht Gegen-Hass, aber Wachheit, vielleicht Verwirrung, jedenfalls nichts Lähmendes, sondern etwas Aufrüttelndes. Ich habe das Gefühl, er fördere mich. – Etwas anderes ist der Hass gegen eine Institution, da wird unser Hass selbst eine Institution, somit von Dauer, er sanktioniert sich als Gesinnung.»

Ausschnitt aus «Die Tat», 1967

Alfred A. Häsler, bekannt geworden durch seine Studie «Das Boot ist voll», sprach unter dem Titel «Leben mit dem Hass» mit Persönlichkeiten wie David Ben-Gurion, Ernst Bloch oder eben Max Frisch.

Die Schweiz

«Es ist schon eigenartig. Wenn jemand aus der Schweiz mich besuchen kommt, folgt fast immer früher oder später im Verlauf des Gesprächs diese Frage. Und immer wieder erkläre ich ausdrücklich, dass es mich in erster Linie nach Rom verschlug, weil es mir hier gefällt. Und wenn ich demnächst weiterziehe – nach Deutschland oder England –, dann eben aus dem einfachen Grunde, weil es mir gefällt, dorthin zu gehen. Zugegeben, das Thema Schweiz bringt mich nicht auf produktive Touren, und das mag mit ein Grund sein, warum ich die Schweiz verlassen habe. Honegger ging auch nach Paris, Böcklin auch nach München. Warum soll ich nicht nach Rom gehen dürfen? Viele Leute glauben, meine Hauptbeschäftigung bestehe darin, böse über die Schweiz zu sein. Dieses Missverständnis hat, glaube ich, mit dem «Stiller» begonnen. Man begriff nicht, dass die Absage Stillers an seine Herkunft zur Gestalt des Romans gehörte, dass Stiller – je negativer er auf sein Land reagierte – sich umso mehr als Schweizer verriet. Aber in der Schweiz hat man sich noch nicht daran gewöhnt, Literatur zu haben, die nicht in der oder jener Form Propaganda für die Schweiz ist. Eine Diskussion findet nicht statt. Man verwirft oder klatscht Beifall; und damit ist es getan. Diskussionen, wie sie in Deutschland und auch anderswo um neue Romane, um Ansichten entbrennen, gibt es bei uns nicht.»

Wenn dem so ist, wäre es dann nicht an der Zeit, dass jemand Krach schlagen würde?

«Natürlich wäre es Zeit, höchste Zeit sogar. Die Diskrepanz zwischen der offiziellen und der tatsächlichen Schweiz ist meiner Ansicht nach noch nie grösser gewesen als jetzt, die offizielle Meinung von der wirklichen Meinung der Leute noch nie so weit entfernt. Man kann doch nicht einen Patienten heilen, indem man ihn immer weiter von der Realität wegführt. Unsere unbewältigte Vergangenheit ist unbewältigter denn je. Ich glaubte, mit «Andorra» einen harten Brocken geliefert zu haben. Das Stück ging gut über die Runde, mit Kritik, Beifall und allem, aber es wurde nicht als eigenes Problem erkannt. Man hat die Realität nicht begriffen. Realität gibt es in der Schweiz nur im Geschäftsleben. Sobald das Wort Schweiz fällt, geht der Vorhang hinunter. Was bleibt, ist Mythos. Wer soll Krach schlagen? Da kommen immer wieder Leute, vor allem junge, die meinen, der Onkel Max in Rom soll wieder einmal auf die Barrikaden. Ich bin dagegen. Ich würde ja doch nur jene bestätigen, die ohnehin schon zu wissen glauben, «wer en Fötzel isch». Ich weigere mich, Minister ohne Portefeuille zu sein und andere Pflichten zu haben als andere Schweizer auch. Die junge Generation soll heute auf die Barrikaden.» Ausschnitt aus «Die Woche», 1964

Schon früh verfestigte sich die Auffassung, Max Frisch leide über Gebühr an der Schweiz. Diese Legendenbildung entstand spätestens mit dem Roman «Stiller». Vor diesem Hintergrund führte Gerardo Zanetti dieses Interview mit Frisch in Rom, seinem damaligen Wohnort.

Kapitalismus

«Ich lehne den Kapitalismus als System ganz eindeutig ab. Aber in sich hat der Kapitalismus eine Kraft, weil er mit Instinkten arbeitet, mit animalischen Instinkten, mit der Sucht zu beherrschen, mit der Sucht, der Stärkere zu sein. Die Versuche, es besser zu machen, sind nur zum Teil gelungen, wie das Christentum auch. Deshalb würde ich nicht das Wort Optimist verwenden, das ich auch gar nicht so mag, sondern das Wort Utopie. Wir brauchen die Utopie als Fernziel. Nur die Tiere leben ohne eine Utopie. Wenn wir die Utopie von einer menschlichen Gerechtigkeit nicht hätten, so hätten wir nicht einmal die Jurisprudenz. Auch wenn nie Menschen mit Menschen gerecht sein können, soll die Utopie wie ein Magnet wirken, der die Nadel richtet für die Mündigen.»

USA. Und warum er sie verliess

«(…) weil mich dieses Reagan-Amerika politisch so sehr geärgert hat, als ich erstmals dort lebte, war es noch das Amerika vom American Dream. Jetzt ist es doch sehr, sehr nationalistisch geworden. Diese Reagan-Bewegung war entsetzlich, dieser Gross-Chauvinismus. Dieses «Wir, wir, wir können alles, wir!» erinnerte mich manchmal fast an die Jahre, in Deutschland.»

Zwei Ausschnitte aus der «SonntagsZeitung», 1989

In seinen letzten Lebensjahren gab Max Frisch nur noch selten Interviews. Mit dem Journalisten René Zahnd sprach er, weil der dialogische Prosatext «Schweiz ohne Armee? Ein Palaver» erschien und kurz darauf die Bühnenfassung. Frisch ergriff Partei für die Gruppe Schweiz ohne Armee (GSoA).

Vernunft

«Ich bin in diesem Lande aufgewachsen mit einem anfänglich blinden Glauben an die formale Demokratie, das heisst, ich hätte damals Ihre Frage beantwortet: die Vernunft der Mehrheit. Nach all dem, was wir heute wissen von der Manipulierbarkeit der Mehrheit, könnte ich das heute so nicht mehr sagen. Doch vor dem konträren Gegenteil, das heisst also vor der Vernunft eines Einzelnen, des Herrschers im alten Sinne, des grossen Königs, habe ich natürl ich ebenso Angst, weil ich jede Art von A lleinherrschaft gefährlich finde. Ich kann also auch nicht an die Vernunft des Einzelnen so glauben, dass ich ihm auf gut Glück hin eine solche M acht zubilligen würde in der Hoffnung, dass er dann die Vernunft hat.»

Bleibt also nur die Vernunft der Vernünftigen. Wer aber wird als der Vernünftige deklariert? Und wodurch wird schliesslich Demokratie begründet, wenn nicht mehr durch den Glauben an die natürlich gegebene Vernunft, die sich in der Mehrheit ausdrückt?

«Die Antwort darauf ist sehr schwierig. Was ich unter Vernunft nicht verstehen würde, das ist der einfache Common Sense, das schlaue Kompromissemachen, Politik verstanden als ein Umgehen mit Möglichkeiten ohne jede Utopie. Es klingt ja ungeheuer vernünftig, wenn jemand zur Mässigung und zum Machbaren rät. Dazu ist aber das Wort «Vernunft» viel zu gross. Solch eine Haltung ist vielmehr pragmatisch, schlau, clever.»

Ausschnitt aus «Evangelische Kommentare», 1974 Frisch zeigt sich in diesem Interview für dieses monatlich erscheinende Magazin (heute «Zeitzeichen») von einer sehr philosophischen Seite. Seine Gesprächspartner waren drei Theologen.

Das Alter

«Vielleicht unterschätzen wir die Alten als politisches Potenzial, denn erstens werden sie immer mehr, zweitens müssen sie ja keine Karriere mehr machen und also nicht bangen, ob ein Gilgen sie zulassen wird. Stellt euch das vor: lauter Alte auf den Barrikaden rings um das Bundeshaus! Nur dürfen halt die Barrikaden nicht zu hoch sein.

Warum wird eigentlich so wenig über das Alter geschrieben? Das ist doch heute ein ganz zentrales Thema. «Wer alt wird, ist selber schuld», der letzte Satz in meinem zweiten Tagebuch, geschrieben 1971. Es gibt ein Buch von Luis Buñuel, das ich kürzlich gelesen habe, «Mein letzter Seufzer». So wahr wie grauenvoll, also grossartig. Hingegen den alten Goethe würde ich nicht zur Lektüre empfehlen, der schummelt und posiert. Natürlich gibt es viel über das Alter zu sagen, dazu habe ich aber heute Vormittag keine Lust.»

Ausschnitt aus WOZ, 1986 Dieses Interview entstand im Nachgang zu seiner berühmten Rede an den Solothurner Literaturtagen. Während er auf der Bühne noch desillusioniert gewirkt hatte, zeigte er sich hier kämpferisch.

