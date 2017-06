Gold gilt als sichere Geldanlage in unsicheren Zeiten. Kein Wunder, ist es seit einigen Jahren so begehrt wie nie. Während also die einen hier ihr Erspartes für Goldbarren geben, zahlen andernorts andere einen noch höheren Preis. In Burkina Faso zum Beispiel, wo zwecks Goldgewinnung ganze Dörfer mit dem Versprechen auf bessere Lebensumstände umgesiedelt werden.

Nach dem wahren Wert des Edelmetalls, nach ­Gewinnern und Verlierern fragt nun ein afrikanisch-schweizerisches Stück. Geschrieben hat es unter anderen Brigitta Javurek, die die Auswirkungen des Rohstoffabbaus in Burkina Faso über die Jahre selbst beobachten konnte. Unter der Regie von Roger Nydegger kreuzen sich in «Le Prix de l’Or» die Wege eines Schweizers, der für die Kompensationsgeschäfte einer Goldmine zuständig ist, und die einer westafrikanischen Geschäftsfrau. Nach und nach werden die absurden Folgen des Goldrauschs sichtbar – hier wie dort.

Der Abend versucht einem schweren Thema mit Leichtigkeit zu begegnen. Mit Livemusik, Gesang, Tanz, auf Deutsch, Französisch und in afrikanischer Sprache nähert sich das Stück den Themen Konzernverantwortung, schlechte Regierungsarbeit, Menschenrechte. Und versucht dabei stereotype Bilder zu demontieren. Gezeigt wird es im Rahmen des zweiwöchigen afro-schweizerischen Kulturfestivals Pas de Problème.

Di/Mi 20 Uhr

Kulturmarkt

Aemtlerstr. 23

www.pasdeprobleme.org

Eintritt 35/25 Franken

Bis 6.7. (Züritipp)