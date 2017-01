Politiker in Not

Ein Nationalrat lädt die Sekretärin der gegnerischen Partei zu einer amourösen Verabredung ein. Als die beiden die exklusive Hotelsuite betreten, machen sie eine gruselige Entdeckung. Dem Politiker ist klar: Diese Geschichte würde die Boulevardpresse lieben. Und ­anscheinend lieben sie auch die Theaterschaffenden. Denn es ist der Anfang des Stücks «Ausser Kontrolle», geschrieben vom Engländer Ray Cooney. Es zählt zu seinen meistgespielten und erfolgreichsten Komödien. Der Regisseur und Schauspieler Erich Vock weiss weshalb: «Cooney ist ein Meister im Konstruieren von Handlungen, die sehr komisch und doch existenziell sind. Schliesslich geht es hier um die Karriere und das Leben eines Politikers.» Vock übernimmt die Regie und die Rolle des Sekretärs Conrad Hobby. «Es ist die uralte Komödiensituation: Jemand richtet ein Desaster an, und ein von ihm Abhängiger muss die Situation wieder unter Kontrolle bringen.» Vock hat das Stück in die Schweiz verlegt. Viel verändert habe er aber nicht: «Die Handlung und Pointen sind die gleichen wie im Original.»

Seit den 50er-Jahren ist Ray Cooney als Autor tätig. Er zählt zu den umtriebigsten und kommerziell erfolgreichsten seiner Kollegen. Bereits vorletzte Saison hat Vock ein Schwank von Clooney inszeniert: «Alles uf Chrankeschii». Will Vock noch mehr dieser Komödien auf die Bühne bringen? «Vielleicht. Cooneys Stücke sind nämlich grossartig. Ob er noch weitere schreibt, ist jedoch fraglich.» Immerhin ist Coony bereits 84. Vock ist vor allem ein Fan der jüngeren Arbeiten - «Ausser Kontrolle» wurde in London 1990 aufgeführt. «Diese Stücke sind mir näher. Schliesslich haben sie sich über die Jahre auch thematisch verändert. Früher waren beispielsweise die Frauen in den Komödien nur Beigemüse, heute haben sie auch wichtige Rollen.»

Mittwoch, 20 Uhr, Bernhard-Theater. www.bernhard-theater.ch (Zueritipp)