Sechs Frauen und de Sade

Historisches Vorbild und Autor sind gleichermassen schillernde und enigmatische Persönlichkeiten. Jener: Donatien ­Alphonse François, Marquis de Sade, ­Libertin, Freigeist und Literat, der in langen Haftstrafen wegen Amoral unzählige ­Romane verfasst, in denen er die Grenzbereiche des Menschlichen auslotet, und 1814 in der Irrenanstalt zu Charenton stirbt. ­Dieser: Yukio Mishima, Schriftsteller und nationalistischer Aktivist, der 1970 mit ­seinem ritualisierten Suizid ein Fanal für die japanische Tradition setzt. «Ein grosser Inszenator seiner selbst und einer der bedeutendsten Autoren des letzten Jahr­hunderts», betont Geoffrey Layton, der als Dramaturg Alvis Hermanis unterstützt.

Mishimas 1965 uraufgeführtes Stück spielt in einem Pariser Salon und erstreckt sich über einen Zeitraum zwischen 1772 und 1790. Hier begegnen sich sechs Frauen, die wie Planeten um den abwesenden Sade kreisen – jede auf ihrer eigenen Umlaufbahn und mit unterschiedlicher Affinität zur zentralen Leerstelle. Jede auch in unterschiedlichem Masse davon kontaminiert, «aber alle extrem starke Frauen, wie sie für Mi­shima typisch sind», sagt Layton.

Mme de Montreuil, Sades Schwiegermutter, ist über dessen Verhalten schockiert, obwohl er durch die Heirat mit ihrer erstgeborenen Tochter die Familie in den ­Feudaladel hievte – gegen entsprechende Mitgift! Vorbehaltlose Liebe kennzeichnet Renée, die Gattin selbst. Ihre obsessive Hingabe, die sich einer rationalen Erklärung entzieht, habe Mishima offenbar zu seinem Stück inspiriert. Anne, die jüngere Schwester, macht sich zwar als Geliebte und Fluchthelferin zu Sades Komplizin, bewahrt aber dennoch ihr genuines Wesen. Neben diesen drei historisch verbürgten Figuren treten eine Kammerzofe, Vertreterin des revoltierenden Volks, sowie zwei adlige Damen auf – fromm und tugendhaft die eine, lasterhaft und verrucht die andere.

Regisseur Hermanis, bekannt für opulente Inszenierungen, nutzt die drei Akte, um daran verschiedene Ausprägungen der Schauspielkunst zu explizieren: von der ­exaltierten Spielweise der Belle Époque über das Kabuki- und das Butoh-Theater zu Darstellungsformen des zeitgenössischen realistischen Theaters. Entsprechend erinnern Krinolinen und Turmfrisuren ans Ancien Régime, kimonoartige Roben an Japan, weisse Schlichtheit an die Moderne, was gleichzeitig den Bogen zur erfolgten Revolution schlägt.

Donnerstag, 20 Uhr; Sonntag, 15 Uhr; Schauspielhaus, Pfauen.