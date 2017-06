Voller Schönheit

Pferdekadaver – gehäutet, aufgeschlitzt, versengt und aufeinandergehäuft; der Bühnenhorizont verhängt mit einem kackbraunen Riesenlaken, das völlig zerschlissen und mit grossen Rissen vom Schnürboden fällt: Unwirtlich und düster scheint die Welt zu sein, die uns Alain Platel in seinem jüngsten Stück zeigt. Sie ist es tatsächlich – und dann doch wieder nicht. Wie so oft in den Tanzwerken des belgischen Choreografen, der uns scheinbar mit jedem seiner Stücke an den Rand der menschlichen Zivilisation und ihren grossen Verwerfungen führt.

So war das zumindest im Stück «Tauberbach», das Platel vor zweieinhalb Jahren in Zürich zeigte: Es vereinigte die Lebenswelten einer brabbelnden Müllkippenbewohnerin und einer gehörlosen Bach-Sängern in einem Abend von ätherischer Leichtigkeit. Eine solche Verschränkung von Gegensätzen ist nun auch das jüngste Platel-Stück: «Nicht schlafen» heisst es und ist inspiriert von Philipp Bloms «Der taumelnde Kontinent», worin der deutsche Historiker uns die Geschichte Europas in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erzählt.

Auf den Vorabend einer Katastrophe deutet auch Platels Bühnenstück hin: mit dem Gerangel und den Kämpfen, in denen Tänzer paarweise und als Gruppe sich verknäueln und verkanten, sich Hemd und Hosen in Stücken vom Leib reissen – während irgendwo aus dem Off Glocken scheppern, schwere Atem- und Tiergeräusche den Raum fluten.

Aber bei allen Hinweisen auf eine zukünftige Katastrophe und den Clash der Zivilisationen – ein Tänzer trägt ein muslimisches Gebetskäppchen –, gibt es bei Platel trotz dem Schmerz, den sich die Menschen zufügen, Momente voller Harmonie und Hoffnung. Also immer dann, wenn die Bewegungen alle Härte von Drill und Kampf abstreifen, wenn sie getragen von Gustav Mahlers Symphonien geschmeidig ins Unisono übergehen oder wenn mit einem Stück afrikanischer Tanzkultur unser Horizont geweitet wird. Ganz so, als könnten Schönheit und harmonische Versöhnung angesichts drohender Katastrophen Rettung geben. Wer nun glaubt, eine solche Sicht der Dinge sei weltfremder und abgeschmackter Kitsch, kann von Alain Platels «Nicht schlafen» kraftvoll vom Gegenteil überzeugt werden.

Freitag und Samstag, 20 Uhr, Gessnerallee (Zueritipp)