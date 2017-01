Der andere Apéro

Das müssen Sie wissen

Die Herstellung

Obwohl Sake auf Deutsch auch Reiswein genannt wird, ähnelt die Herstellung viel eher der von Bier. Ein Gärprozess gibt dem Mix aus Wasser, Reis und dem hefeähnlichen Pilz Kôji seinen spezifischen Geschmack. Der Alkoholgehalt liegt bei rund 15 Volumenprozent.



Der Name

Anders als wir nennen die Japaner das Getränk nicht Sake, sondern Ihonshu. Das Reinheitsgebot fordert, dass der Alkoholgehalt maximal 22 Prozent beträgt und dass mindestes doppelt so viel Reis wie andere Zutaten verwendet werden.



Der Experte

In Zürich gibt es nicht nur eine neue Sake-Bar, sondern auch einen grossen Sake-Experten. Er heisst Marc Nydegger und ist ein sogenannter Certified Sake Professional, was man mit dem Titel des Master of Wine in der Weinwelt vergleichen kann. Nydegger betreibt in Zürich-Altstetten seit dem vergangenen Jahr einen Laden und beliefert seit geraumer Zeit diverse Restaurants mit seinen Produkten. Auf www.shizuku.ch, der Website seiner Firma, kann man Sake nach Hause bestellen und alle möglichen Informationen über dessen Herstellung und Historie abrufen.