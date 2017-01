Solide Sache

Diesmal liessen wir in der Wunschbeiz-Wahl die Zürcher Top 3 auf Trip­advisor gegeneinander antreten, und Didi’s Frieden war der klare Sieger. Beim Testbesuch am Montagmittag ist das Restaurant rappelvoll, trotzdem werden wir sehr freundlich bedient. Die Karte umfasst acht Tagesgerichte zwischen 27 und 36 Franken, zu denen jeweils eine Suppe oder ein Salat gehört. Leider ist nur eines der acht Angebote, Ricottaravioli von Patrizia Fontana mit Rucola und Tomatencoulis, vegetarisch.

Während das wohl von Tripadvisor hierhergeführte koreanische Pärchen am Nebentisch mehr mit seinen Smartphones als mit dem Essen beschäftigt ist, freuen wir uns über die zügige Auslieferung der Vorspeisen: zum einen eine samtig-cremige Suppe mit kräftigem Selleriearoma, zum anderen ein leider in zu viel Sauce schwimmender Rüeblisalat mit Koriander und Granatapfelkernen, dem es ein wenig an Säure fehlt. Im Brotkörbchen liegen trockene Baguettescheiben. Wir denken sehnsüchtig ans John-Baker-Ruchbrot mit der wunderbaren Kruste.

Die Merlanfilets (34 Fr.) sind auf der Hautseite schön gebräunt und knusprig, trotzdem ist der Fisch aus der Familie der Dorsche noch fast an allen Stellen saftig. Das im hektischen Mittagsservice so hinzubekommen, verdient ein Kompliment. Zum Merlan gibts eine etwas dominante, an sich aber durchaus gelungene Pastissauce, leckere kleine Muscheln und bissfeste Taglierini mit Gemüsestreifen. Das Cordon bleu vom Zürcher Biokalb (36 Fr.) ist solid, mehr aber nicht. Das liegt zum einen an der für unseren Geschmack zu hellen und zu wenig knusprigen Panade und zum anderen am verwendeten Käse, den wir zu wenig rezent finden. Ohne Fehl und Tadel sind dafür die fluffigen Quarkspätzli und die Schwarzwurzeln. Schön, dass es dieses arbeitsintensive Wintergemüse auf die Karte geschafft hat!

Das als Boskop-Apfelstrudel angekündigte Dessert (17 Fr.) entpuppt sich als eine in zwei Stücke geschnittene dünne Teigtasche mit einer Füllung aus angenehm säuerlichen Apfelstückchen. Mit einem klassischen Strudel, dessen feine Teigblättchen so herrlich knuspern, hat das leider nicht viel zu tun. Neben dem Strudelchen thront eine grosse Kugel gute Sauerrahmglace, das Ensemble von säuerlich-frischer Süssmost- und rahmiger Biomohnsauce geht etwas unter. In unsere Top 3 schafft es Didi's Frieden nicht, solid ist die Küchenleistung aber. Mit weniger als acht ­Mittagsmenüs läge sicherlich noch mehr drin. Didi's Frieden, Stampfenbachstrasse 32, 8006 Zürich. Mo–Fr 11–14.30 Uhr und 17–24 Uhr, Sa 18–24 Uhr www.didisfrieden.ch