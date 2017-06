Und das Seefeld lebt doch

Als ich vor einer halben Ewigkeit die Rekrutenschule besuchte und allerlei Schauerlichkeiten aus dem Nahrungsmittelfundus unserer glorreichen Armee essen musste, war die Brasserie Seefeld an freien Tagen stets eine Art kulinarischer Rettungsanker für mich. Hierhin kam ich mit meinem Vater, um mich an den zarten, luftigen Gnocchi zu laben – und um zu vergessen, dass man mir auf dem Feld schon bald wieder aufgewärmtes Dosenfleisch in den Fressnapf aus Aluminium schöpfen würde.

Die Rekrutenschule ging vorbei, doch meine Liebe zur Brasserie – die trotz ihres Namens ein dezidiert italienisches Lokal ist – blieb. Stets war sie ein leuchtendes Vorbild an Konstanz und eine Verfechterin der schnörkellosen, bekömmlichen Küche. Ist dies auch nach dem Führungswechsel und einigen Änderungen auf der Speisekarte so geblieben? Gott sei Dank, ja!

Gastgeber Alessandro Gagliani und Küchenchef Luca Grandin, denen Antonello Mancosu sein Restaurant im vergangenen Jahr nach zwei Jahrzehnten übergeben hat, machen ihre Sache ganz grossartig. Man fühlt sich hier sogleich ­willkommen – egal ob auf der kleinen Terrasse oder in der eleganten Gaststube mit den weiss gedeckten Tischen.

Wir beginnen unser Essen mit einer Insalata Caprese (18 Fr.), die hier nicht mit irgendwelchen Fleischtomaten aus dem Gewächshaus zubereitet wird, sondern mit wunderbar bissfesten sardischen Tomaten. Über diese ist genau die richtige Menge Basilikum gestreut; die Büffelmozzarella und das Olivenöl sind von erstklassiger Qualität. Natürlich ist es keine Hexerei, einen solchen Salat zu machen, aber man erkennt hier die Sorgfalt beim Einkauf.

Unverändert köstlich, nur ein wenig grösser kalibriert als früher sind die Kartoffelgnocchi (30 Fr.) mit Butter und Salbei – Letzterer schön knusprig und ebenfalls weder zu viel noch zu wenig. Ein Genuss auch das Pasta-Trio (36 Fr.), bestehend aus Tajarin, Gnocchi und sardischen Quark-Ravioli.

Die geschnetzelte Kalbsleber (44 Fr.) von der Tageskarte ist butterzart und aussen schön gebräunt, die auf einem Extrateller gereichten Polentaschnitten tadellos. Bei der durchaus nicht kleinen Seezunge (52 Fr.) hätten wir uns gewünscht, sie wäre dreimal so gross – so schmackhaft war der grillierte Fisch mit dem schneeweissen, festen Fleisch. Etwas Salz und Pfeffer, Olivenöl und Zitrone, mehr Zutaten braucht es hierfür nicht! Da in der Brasserie Seefeld weiter nicht nur exzellent, sondern auch leicht gekocht wird, bleibt Platz für die berühmten Seadas (13 Fr.), Quark-Griess-Küchlein mit Heidelbeerlikör und Honig.

Mittags gibt es zwei Menüs inklusive Suppe und Salat für 33 respektive 39 Franken. Uns ­bereiteten kürzlich die als Menü 1 servierten Crespelle alla pescatora – hauchdünne, mit einer cremigen Fischfüllung ausstaffierte, gratinierte Pfannkuchen mit Basilikum und Tomatensauce – grosse Freude.

Brasserie Seefeld, Horneggstr. 15, 8008 Zürich

Tel. 044 381 07 71

www.brasserieseefeld.ch

Mo–Fr 11.45–14.30 Uhr und 18.30–24 Uhr

Vorspeisen 11–35 Franken, Hauptspeisen 28–56 Franken (Zueritipp)