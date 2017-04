Ausgezeichnetes Toilettenpapier

Nostalgie kann gefährlich werden. Das zeigt sich am Schriftsteller Daniel Mantovani (Oscar Martínez): Seit er mit einer provokanten Rede den Literaturnobelpreis entgegennahm, schreibt er statt Romane nur noch Absagen an die Einladungen, die dutzendfach bei ihm eintreffen. Als man ihm jedoch die Ehrenbürgerschaft seines argentinischen Heimatortes anträgt, willigt er ein. Obwohl Mantovani es seit 40 Jahren nie mehr sah, war das Dorf Salas stets die Inspirationsquelle für sein Werk. Nun bereitet Salas seinem berühmten Sohn einen triumphalen Empfang samt Schönheitskönigin und Dorffeuerwehr. Doch bei Begegnungen mit Jugendgefährten, Groupies und Bitt­stellern schleichen sich zunehmend Irritationen ein. Richtig ungemütlich wird es, als der Autor als Juror eines Malwettbewerbs einen Hobbykünstler gegen sich aufbringt. Denn der reibt den Dorfbewohnern nun sehr unschmeichelhafte Beschreibungen von Land und Leuten aus Mantovanis Büchern unter die Nase.

Wenn Literatur und reales Vorbild aufeinanderprallen, ist es vom naiven Stolz zu tiefem Groll oft nicht weit. Die Satire des argentinischen Regieduos Mariano Cohn und Gastón Duprat ist zwar optisch platt, besticht aber mit boshafter Ironie: Wenn etwa die Schrottkiste, die Mantovani abholt, in der Pampa liegen bleibt und die Insassen in der Not seine Bücher nehmen, um damit Feuer anzuzünden – oder um sie als Toilettenpapier zu gebrauchen. Zudem wird das alles von einem ausgezeichneten Hauptdarsteller getragen: Oscar Martínez’ («Wild Tales») Schriftsteller kann ein herablassendes und verwöhntes Ekel sein (sein Hotelzimmer sieht für ihn aus «wie aus einem rumänischen Film»), aber man folgt ihm gerne in die Untiefen des argentinischen Provinzlebens. Bis zum bitterbösen Ende.

