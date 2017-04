Einmal Strasse, immer Strasse

Damit sinds acht. Die Actionfilmreihe «The Fast and the Furious» ist mittlerweile eine der längsten Franchisen der Welt. Wer hätte das gedacht vor gut 15 Jahren, als der Undercover-Polizist Brian O’Conner (Paul Walker) ein illegales Strassenrennen in Los Angeles aufmischte, um dann eine Bromance zu beginnen mit dem Raser Dom Toretto (Vin Diesel)? «The Fast and the Furious», wie der erste Film hiess, war ja nichts anderes als «Point Break» mit Autos, ein Abklatsch von Kathryn Bigelows Actionfilm von 1991, in dem ein Undercover-Agent eine Bande von kriminellen Surfern infiltrierte.

Doch Diesel war sich von Anfang an sicher, dass der Publikumsansturm durch die Decke gehen würde. Wie er auf die Filmreihe zurückschaue, fragten wir den Schauspieler vor einigen Jahren beim Interview zu Teil fünf, und er sagte: «Teil eins war mein erster Blockbuster-Hit, der Film veränderte alles. Ich erinnere mich, wie Paul Walker und ich 2001 einen letzten Pressetermin vor dem Filmstart absolviert hatten und ich am Flughafen zu Paul sagte: ‹Das ist das letzte Mal, dass wir unbehelligt an einem öffentlichen Ort sitzen können.›» Weshalb war er sich des Erfolgs so sicher? An den Testvorführungen sei die Begeisterung mit Händen zu greifen gewesen. «Das Studio setzte voll auf den Film.»

Das Studio, Universal, setzte auch auf eine Fortsetzung, obwohl Diesel zu viel Geld verlangte und sich disqualifizierte für «2 Fast 2 Furious». Selbst als der Ableger «Tokyo Drift» trotz eines Kurzauftritts von Diesel mit dem Einspielergebnis hinter den ersten beiden Filmen zurückblieb, hielt man weiter fest am Stoff.

Das bewährte sich mit Folge fünf: Allein die Verfolgungsjagd mit dem Banktresor am Abschleppseil, bei der halb Rio de Janeiro zerlegt wurde, machte «Fast Five» zum Trümmerfilm ersten Ranges. Regisseur Justin Lin («Star Trek Beyond»), ein Kalifornien-Taiwaner, gelang darin auch das anscheinend publikumswirksame Kunststück, dem Schmelztiegel aus Afroamerikanern, Latinos, Asiaten und Weissen, deren Lingua franca die röhrenden Motoren sind, eine konservative Agenda überzustülpen: Kaum sind die Muskelmänner (und -frauen) ihren «muscle cars» entstiegen, werden Familienwerte besungen und Tischgebete gesprochen.

Das Hauptargument der Serie – deren letzter Teil der sechsterfolgreichste Film in der Kinogeschichte ist, weswegen die Reihe auch ohne den bei einem Verkehrsunfall verstorbenen Paul ?Walker weitergeht – sind aber selbstredend die aufgebrezelten Sportboliden, mit denen ein ?Publikum von jungen Männern abgeholt wird, die schon als Teenager ihre Töffli frisierten und deren Testosteronproduktion von Action-Szenen an exotischen Orten angeregt wird. James Bond machts vor, seine Schauwerte heisst es zu toppen: In «Fast Five» wagte sich Diesels Truppe eben tief in die Favelas von Rio de Janeiro vor, und für den neuen Film fand man im wirtschaftlich geöffneten Kuba eine ähnlich unverbrauchte Kulisse. Die völkerverbindende Kraft schneller Autos macht auch vor dem Sozialismus nicht halt. (Zueritipp)