Haben Sie Max Frisch gelesen, bevor Sie in «Return to Montauk» einen Schriftsteller spielten?

Ich lese viel, querbeet. «Homo ­Faber» und «Montauk» kannte ich bereits, Letzteres habe ich zur Vorbereitung nochmals hervorgenommen. Aber ich habe es recht distanziert überflogen und gleich wieder zur Seite gelegt.

Wieso?

Die Erzählung ist autobiografisch. Und über den Film sagt Regisseur Volker Schlöndorff ja auch, seine Adaption sei autobiografisch. Das war zu viel für mich. Ich wollte nicht noch mehr Lebensgeschichten wissen.

Manche Schauspieler erfinden ganze Biografien für ihre Figuren, weil sie diese sonst nicht spielen können.

Ich weiss. Zum Beispiel: Meine Figur wurde vom Vater vergewaltigt, als sie fünf Jahre alt war. Aber was bringt mir das, halte ich dann die Tasse anders in der Hand, mit so einer Vergangenheit? Lächerlich! Und es schränkt die schauspielerische Freiheit eher ein, weil man immer an den zurechtgelegten Hintergrund denken muss. Ich will mich aufs Drehbuch konzentrieren.



Dieses beginnt mit einem langen Monolog. Und Sie sagen ja oft, dass Sie Filme mit vielen Worten nicht mögen.

Ich Esel mache eben gerne Dinge wider mein besseres Wissen. Aber ich denke tatsächlich, dass Worte eher fürs Theater sind. Auf der Leinwand schätze ich sie nicht. Und dann erhalte ich dieses Drehbuch mit dem gewaltigen, fünfminütigen Monolog. Er ist pure Literatur, sehr gute Literatur, Max Frisch nachempfunden und geschrieben vom irischen Schriftsteller Colm Tóibín. Ich sagte mir: unmöglich.

Sie haben es trotzdem gemacht.

Selbstverständlich. Die Schwierigkeit war, dass es nicht einmal ein richtiger Monolog ist. In einem solchen kann wenigstens der Körper die Worte modellieren, man kann sich bewegen dazu. Aber hier liest meine Figur einfach etwas vor. Der Rhythmus wird nicht von mir bestimmt, sondern vom Text allein. Es war ein Albtraum. Ich habe monatelang daran gearbeitet.

Konnten Sie den Text nicht einfach ablesen, wie das Ihr Schriftsteller bei seiner Lesung im Film ja tut?

Das hätte niemals funktioniert. Schon nur, weil ich so kleines Zeugs gar nicht entziffern kann, ohne Brille. Nein, ich musste den Text lernen. Und es war wichtig, dass damit der Film ­eröffnet wird.

Weshalb?

Weil es auch später immer wieder literarische Passagen gibt, in denen gesprochen wird, wie normale Menschen niemals sprechen würden. Um das zu akzeptieren, muss man dem Publikum gleich zu Beginn sagen, was für eine Sorte Film jetzt kommt: Es geht um einen Intellektuellen. Der sich am Ende zum Idioten macht. Aber das ist ein anderes Kapitel!

(Zueritipp)