«Ich weiss nicht, warum man zulässt, dass ich diese Arbeit mache»

In Brasilien sind Sie eine der berühmtesten Darstellerinnen. Wie haben Sie angefangen?

Meine Familie gehörte der Mittelklasse an. Als mein Vater starb, haben wir alles verloren, weil meine Mutter keinen Anteil an seinen Geschäften hatte. Über Nacht war sie gezwungen, uns zu ernähren. Also sind wir in ein ärmeres Viertel gezogen. Dank meines schwulen Bruders hörte ich von einem Regisseur im Künstlermilieu, der eine kleine Prinzessin brauchte. Die Gage war höher als der Monatslohn der ganzen Familie. Mit 13 schmiss ich die Schule.

Sie wurden Schauspielerin ohne Ausbildung?

Die Schauspielschule habe ich nie besucht, nein. Ich weiss auch nicht, wieso man zulässt, dass ich diese Arbeit mache.

Sind Sie eine ähnlich freimütige Person wie Dona Clara in «Aquarius»?

Ich habe mit einem gefürchteten brasilianischen Regisseur gedreht. Auf dem Set sagte er: «O.k., das wars für heute.» Eines Tages sagte ich: «Sorry, aber lassen wir das so?» – «Ja.» – «Soll das lustig sein?» – «Ja.» – «Ist es aber nicht.» – «O.k., es bleiben alle, Sonia findet es nicht lustig.» Dann haben wir so lange gefeilt, bis es lustig war. Nicht alle mögen es, dass ich sage, was ich denke.

Wie war das bei Clint Eastwood, mit dem Sie «The Rookie» gedreht haben?

Ich habe ihn gefragt: «Können wir alle meine Dialogzeilen streichen?» Er fragte, wieso ich das tun wolle. Ich sagte, es wirke stärker, wenn ich nur einen einzigen Satz sage. Er fand die Idee toll, aber er meinte, ich müsse meine Dialogzeilen weitergeben, weil sie Informationen transportieren würden. Also bin ich rumgegangen und habe die ?anderen Darsteller gefragt: Möchtest du den Satz ‹Der Safe ist dort drüben› sagen?»

Welchen Stil hat «Aquarius»-Regisseur Kleber Mendonça Filho?

Einen sehr musikalischen. Und wie er Clara zeigt, das ist seine Vision. Es ist sehr selten, dass ein Drehbuch so viel über Frauen aussagt. Darüber, was Clara für ihre Familie, ihr Viertel, ihr Land bedeutet.

Braucht es mehr Frauen, die Regie führen?

Nur dann, wenn es ein Systemproblem gibt, das verhindert, dass Frauen Regisseurinnen werden können. Mir fällt auf, dass immer Frauen in den Filmcrews arbeiten. Wichtig ist doch, dass wir gute Leute haben, die zusammen Grossartiges erschaffen.

