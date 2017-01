Liebe in Zeiten der Krise

Die Liebe ist nicht Narr der Zeit, sagt Shakespeare im Sonnet 116, und die alten Griechen hatten einen eigenen Gott für sie: Eros, den Immerschönen, der dann, wie erzählt wird, ein Auge auf die Prinzessin Psyche warf in ewiger begehrlicher Verliebtheit, woraus eben der unsterbliche Mythos von Eros und Psyche entstand, die Geschichte einer Liebe über Tod und Grab hinaus und eine von zweien, die ohne einander nicht konnten, aber miteinander auch nicht so ohne weiteres. Denn die richtige Liebe überwindet zwar alles, aber einfach war das nie, manchmal ist das Überwinden eine Arbeit zum Verzweifeln, manchmal ist der Preis sogar der Tod, obwohl im ursprünglichen Fall die Sache ja gut ausging auf himmlischem Niveau.

So viel Einleitung musste jetzt sein, weil das mythologische Motiv in «Worlds Apart» alles durchzieht. Alles: Das sind drei kleine, intensive, kunstvoll verbundene Dramen vom Lieben, Liebäugeln und Begehren im krisengeschüttelten Griechenland von heute, wo Armut, ökonomische Brutalität und die wütende Suche nach denen, die schuld sind am Elend, den Menschen die Liebe schwer machen. Es lieben sich Farris, der syrische Flüchtling, und Daphne, die Athener Studentin, während ihr Vater nächtens auf Flüchtlingsjagd geht. Es lieben sich Giorgos, der die Realität kaum noch ohne Medikamente aushält, und Elise, die aus Schweden hergeschickt wurde, um in Giorgos Firma Leute zu entlassen, also vielleicht auch ihn. Und es liebt Sebastian (J.K. Simmons), der deutsche Altphilologe, Maria, die griechische Hausfrau, und die mythologische ­Fantasie hebt da zum Beispiel in einem Supermarkt ab. Niet- und nagelfest ist das konstruiert und zusammengefügt. Fröhlich ist es in der Beschwörung von Liebesglück, schwermütig in seinem Wirklichkeitssinn. Hoffnungsvolle Happy Ends können nicht garantiert werden.

