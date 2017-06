Remmidemmi bei den Robotern

Die Filmkritiker würden ihn ja am liebsten ohrfeigen wegen seiner grosskotzigen, hurrapatriotischen Materialschlachten. Aber vielleicht müsste man ­Michael Bay mal radikal neu denken. Steile These: Bay wird brutal verkannt und ist eigentlich ein kühner Autor, der an einer neuen Syntax des Actionkinos arbeitet.

Bay schwört aufs Auslassen, er erklärt nichts, oder wenn, dann hoffnungslos kryptisch. Immer gehts direkt rein ins Remmidemmi, Schauplätze wechseln im Handumdrehen, links und rechts ploppen Figuren auf. «Transformers 5» ist der Gipfel: Bay befördert einen vom Paramount-Logo direkt in einen Feuerballregen auf einem frühmittelalterlichen Schlachtfeld, König Artus (Liam Garrigan) sitzt hoch zu Ross, Zauberer Merlin (Stanley Tucci) trabt abseits und säuft.

1600 Jahre später: Bedrohliches aus dem All nähert sich auf dem Satellitenschirm eines schusseligen Wissenschaftlers, in Namibia wächst mysteriös ein Robotergerippe aus dem Wüstensand. Und bald bricht wieder die alte Fehde aus zwischen den ausserirdischen Autobots und den Decepticons, die sich in Verkehrsmittel transformieren können.

Zankapfel ist ein mächtiges König-Artus-Artefakt, das über die Jahrhunderte beim heldenhaften Schrottplatzbesitzer Yeager (Mark Wahlberg) gelandet ist, dem die Tochter sagt, dass er mit dem Weltretten jetzt aufhören und sich eine Freundin suchen soll. Erst läuft Yeager aber ein Waisenkind (Isabela Moner) zu, der «love interest» kommt später in Form einer attraktiven Geschichts-, Literatur- und Philosophiedozentin (Laura Haddock) aus Oxford, die obendrein vom Magier Merlin abstammt. Irgendwas ist dann noch mit Stonehenge, und Anthony Hopkins hält als verrückter Adliger, der einen Ninja-Roboter zum Butler hat, die Fäden in der Hand.

In diversen Kinos

(Züritipp)