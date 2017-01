«Wir fabrizieren unsere Gespenster selbst»

Sie haben «Personal Shopper» für Kristen Stewart geschrieben. Was wäre passiert, wenn sie das Projekt abgelehnt hätte?

Ich hätte den Film trotzdem gedreht, ich weiss sogar ziemlich genau, mit wem, aber es wäre ein ganz anderer Film geworden. Denn er steht und fällt mit der Persönlichkeit der Hauptfigur.

Diese möchte mit ihrem toten Bruder kommunizieren. Können Gespenster technische Geräte bedienen? In einer Szene geht in einem Hotel eine Lifttür auf, ohne dass man jemanden hinausgehen sähe, und danach öffnet sich die Eingangstür des Hotels, und wieder ist da niemand zu sehen.

(zögert lange) Es gibt da etwas, das mich tief geprägt hat bei meiner Begegnung mit Ingmar Bergman.

Über den Sie einen Interviewband publiziert haben.

Ich hatte ihn nach einer Szene in «Fanny und Alexander» gefragt, in welcher die Kinder sich in einem grossen Koffer verstecken. Dann kommt der Stiefvater, um sie zu bestrafen. Als Zuschauer bangt man um sie, als er auf den Koffer zugeht, diesen öffnet – und die Kinder sind nicht mehr drin. Ich habe Bergman gefragt, ob da etwas Übernatürliches passiert sei. Er sah mich an und sagte: «Ich bin ein alter Filmemacher. Ich habe vierzig Filme gedreht. Und wenn ich entscheide, der Koffer ist leer, dann ist er leer.» (lacht begeistert) Also habe ich mir gesagt: «Wenn der das darf, dann darf ich das auch.»

Dann sagen Sie mir auch nicht, wessen Gespenst das ist?

Wie der Film zeigt, fabrizieren wir unsere Gespenster selbst. Sie sind eine Projektion unserer Ängste, unserer Überzeugungen, all dessen, was uns beunruhigt, unserer Hirn­gespinste – das macht sie aber nicht weniger real, sondern sogar umso realer, da sie Teil unseres Wahrnehmungssystems sind. Anders gesagt: Der Film handelt davon, dass unsere Wahrnehmung uns nicht alles über die Welt mitteilen kann.

Ihre Gespenster machen auch ganz altmodische Dinge: poltern, Gläser fallen lassen.

Ich habe die Art, wie man sich Ende des ?19. Jahrhunderts das Jenseits vorgestellt hat, ins 21. Jahrhundert transplantiert. Dafür habe ich mich von spiritistischen Fotos inspirieren lassen, die ich sehr schön finde.

Sie mögen aber auch Horrorfilmregisseure wie Cronenberg und Argento...

Vergessen Sie Hitchcock nicht! Bei denen geht es immer wieder um Fragen wie: «Was zeigt man, was nicht?» «Wann bedient man eine Erwartung des Publikums, wann unterläuft man sie?» Auf diese Art mit den Sehgewohnheiten zu spielen, darauf möchte ich nicht verzichten.

Apropos Sehgewohnheiten: Sehen die meisten Leute Ihre Filme heute auf Leinwänden oder auf ihren Smartphones?

(lacht) Wohl eher auf den Smartphones. Ich glaube aber nicht, dass die Zukunft des Films dort liegt. Von mir aus können die Leute sich meine Filme gern auf ihren Smartphones anschauen. Ich sehe allerdings nicht, wie man bei solchen ­Formaten die geringste Freude am Filme­schauen haben kann.