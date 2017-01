Berüchtigte Sause

Man muss ein bisschen schmunzeln, wenn man die Liste betrachtet: Unter «Ehemalige Mitglieder» listet Wikipedia bei der kalifornischen Band Chrome geschlagene 21 Namen auf. Das deutet auf Zerwürfnisse hin, wirre Geschichten, spurloses Verschwinden, was auch immer. Spätestens seit der grotesken Filmkomödie «This Is Spinal Tab» ist bekannt, dass Bands höchst verschlungene Wege gehen können.

Bei Chrome handelt es sich jedoch nicht um auf der Suche nach Bombast verhungerte Rockdinosaurier, sondern um ewige Helden eines scharfen, gegenweltlichen Undergrounds. Sie begannen als nihilistische Punk-(und bald Post-Punk-)Band Ende der 70er-Jahre. Damals erschreckten sie die Leute mit Wortgebell und mit Gitarrensounds, die so flach und verzerrt waren, dass sie fast wie böses Synthie-Rauschen klangen. Heute gibt es Chrome wieder, die Musik ist bissig wie eh und je, ihre Schärfe wirkt aber im hartgesottenen 21. Jahrhundert nicht mehr nihilistisch, sondern cartoonesk und sehr lebendig. Geleitet werden Chrome vom berüchtigten Gitarristen Helios Creed, die zweite prägende Figur Damon Edge verstarb 1995 an einem Herzinfarkt.

Chrome machen in der Rockwoche nur den Anfang. Das Festival holt so viele im Halbschatten des Rock berüchtigte Namen in die Rote Fabrik, dass man dahinter ein Motto vermuten könnte. Rick McPhail, der Gitarrist, der aus der Hamburger Band Tocotronic im Jahr 2004 ein Quartett machte und seither vor allem live für die klangliche Überwältigung zuständig ist, hat mit Mint Mind eine Nebenband gegründet, die den Garage-Sound der 60er-Jahre aufdatiert. Mit ihm werden Mitglieder von Kante und Deichkind (!) auf der Bühne stehen.

Der Songwriter Joe Volk aus der einstigen Trip-Hop-Hauptstadt Bristol wie­derum ist ein melancholisches Liebkind der Stadt. Im schimmernden Vibrieren seiner Folksongs und Filmsoundtracks erkennt man seine Herkunft – und seine Freundschaft zu Portishead. Und in der zweiten Woche verdüstert dann Scott Kelly von den Industrial-Metallern Neurosis das Seeufer: Sein Electronic-Duo heisst Mirrors for Psychic Warfare und klingt, als fuhrwerkte es in lichtlosen Frachtcontainern aus Metall. Ab Do 19. bis Sa 28.1. www.rotefabrik.ch (Zueritipp)