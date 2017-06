Der Maharaja of Soul

Er war Voodoopriester, Superheld und noch früher unter dem Alias The Blacksnake Teil der Garage-Punk-Combo The Spaceshits. Man beobachtete ihn beim Spazierengehen im Weltall und hörte ihn im Verbund mit seiner Band The Shrines singen und performen, als sei er eine besessene Wiedergeburt von Screamin’ Jay Hawkins. Kurz, Arish Ahmad Khan, wie der Kanadier mit Wohnsitz in Berlin heisst, hat in seinem Dasein als Rock-’n’-Roll-Showstar schon fast alle Rollen gespielt. So dachte man jedenfalls.

Kürzlich überraschte King Khan aufs Neue: Gemeinsam mit dem Regisseur Alejandro Jodorowsky hat er ein Tarotkartenset mit Grössen der afroamerikanischen Kultur gestaltet. Von Bo Diddley über die Hardcoreband Bad Brains bis hin zu Tupac oder Erykah Badu sind im «Black Power Tarot» alle versammelt, die ihn und seine Musik prägten. Dieser magische Ausflug hält den «Maharaja of Soul» nun nicht davon ab, auf den Bühnen immer noch das zu machen, was er am besten kann. Nämlich: den wunderbaren Rock’n’Roll zu zelebrieren.

Samstag, 22 Uhr, Stall 6.

(Zueritipp)