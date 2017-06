Die Blumenkinder kommen

Vor 50 Jahren nahm der Summer of Love seinen Lauf – mit Festivals und anderen Hippie-Seligkeiten. Wie sehr die Blumenkinder ihre Spuren hinterlassen haben, ist neben den Heldinnen und Helden jener Zeit auch bei gegenwärtigen Bands nachzuhören. So bei den Psychedelikern Kikagaku Moyo. Die Langhaarband, die 2012 in Tokio als loses Kollektiv gegründet worden war, spielte zu Beginn auf den Strassen der Grossstadt. Lieber ist den Musikern aber die Natur: Ihre Aufnahmen entstehen zuweilen in nächtelangen Jamsessions, die in den Bergen abgehalten werden. Naturbelassen ist oft auch die Musik, die mit Flöten, Sitar und Perkussion instrumentiert ist.

Ist aber alles ätherisch hier? Keineswegs, denn die Gitarren sind elektrisch, der Gesang verhallt. Die Stücke spannen so den Bogen von Hippie-Verpeiltheiten bis in den japanischen Untergrund, in dem es lärmig zu- und hergeht. Wie die Band denn ihre psychedelische Folkmusik bezeichnet? Simpel und nicht unstimmig als «feeling good music».

Donnerstag, 22 Uhr, Zukunft.

(Zueritipp)